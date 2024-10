Painkillers : बच्चों को दर्द निवारक दवाएं देने में बरतें सावधानी: AAP की नई गाइडलाइन्स

गंभीर दर्द में ही ओपिओइड का उपयोग, हल्के दर्द में अन्य उपाय Pediatricians should give painkillers to children only when necessary: गाइडलाइन्स के अनुसार, यदि बच्चों को हल्के या मध्यम दर्द (Painkillers to children) की समस्या हो तो पहले अन्य गैर-ओपिओइड दवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें एसिटामिनोफेन और इबुप्रोफेन जैसी दवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गंभीर दर्द के मामलों में ही ओपिओइड दवाओं का सहारा लिया जाए।

ओपिओइड के साथ नालॉक्सोन भी जरूरी Naloxone is also necessary along with opioids गाइडलाइन्स के अनुसार, ओपिओइड दवाओं के साथ नालॉक्सोन नामक दवा का उपयोग भी सिफारिश की गई है। नालॉक्सोन एक ऐसी दवा है जो ओपिओइड ओवरडोज की स्थिति में इसका प्रभाव रिवर्स कर सकती है, जिससे गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है।

पिछले दो दशकों में बदलाव: ओपिओइड का कम उपयोग गाइडलाइन्स के प्रमुख लेखक, डॉ. स्कॉट हैडलैंड के अनुसार, पिछले दो दशकों में ओपिओइड दवाओं के उपयोग में कमी आई है। इससे बच्चों के दर्द का समुचित उपचार नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब यह आवश्यक हो गया है कि ओपिओइड्स का उपयोग सिर्फ आवश्यक परिस्थितियों में ही किया जाए।

ओपिओइड का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए डॉ. हैडलैंड का मानना है कि दर्द और तनाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में डॉक्टरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दर्द को कम करने के लिए वे उचित कदम उठाएं ताकि बच्चों में नशीली दवाओं की लत का खतरा कम किया जा सके।

दर्द निवारण के साथ फिजियोथेरेपी का भी उपयोग करें Use physiotherapy along with pain relief Painkillers to children : गाइडलाइन्स में यह भी कहा गया है कि ओपिओइड दवाओं के साथ गैर-औषधीय उपायों, जैसे कि फिजियोथेरेपी, का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे बच्चों के दर्द में राहत के साथ उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।

ओपिओइड के सुरक्षित उपयोग पर जोर मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों को ओपिओइड दवाओं के सुरक्षित उपयोग, स्टोरेज और डिस्पोजल के बारे में शिक्षित करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। एएपी ने कोडीन और ट्रेमेडोल जैसी ओपिओइड दवाओं के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाए हैं, जो केवल वयस्कों के लिए निर्धारित हैं।

एएपी की ये नई गाइडलाइन्स बच्चों में दर्द निवारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन दिशानिर्देशों का पालन करके बाल रोग विशेषज्ञ बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और नशीली दवाओं की लत के दीर्घकालिक खतरों से बचा सकते हैं।