Heart Attack : छाती के दर्द को हल्के में न लें, कार्डियोलॉजिस्ट से जानिए भ्रम और सच्चाई

Chest Pain Causes : हार्ट अटैक को लेकर आज भी कुछ गलतफहमियां हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. हेमन्त चतुर्वेदी से जानेंगे हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण और हार्ट की बीमारियों से जुड़े कुछ आम भ्रमों की सच्चाई।

भारत•Jun 17, 2025 / 04:25 pm• Manoj Kumar

Heart Attack : छाती के दर्द को हल्के में न लें, कार्डियोलॉजिस्ट से जानिए भ्रम और सच्चाई (फोटो सोर्स : Freepik)

Chest Pain Could Be Heart Attack: क्या आप जानते हैं कि हार्ट अटैक क्यों होता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? दिल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं, जिन्हें लेकर अक्सर लोगों में गलतफहमियां होती हैं. आइए, समझते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. हेमन्त चतुर्वेदी से हार्ट अटैक क्या है, इसके मुख्य लक्षण क्या हैं, और हार्ट की बीमारियों से जुड़े कुछ आम भ्रमों की सच्चाई जानते हैं, ताकि आप अपने दिल का बेहतर ख्याल रख सकें. (Chest Pain Could Be Heart Attack)

Hindi News / Health / Heart Attack : छाती के दर्द को हल्के में न लें, कार्डियोलॉजिस्ट से जानिए भ्रम और सच्चाई