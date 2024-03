बच्चों में बढ़ता मोटापा बन सकता है इन गंभीर बीमारियों की वजह

World obesity day : विश्व मोटापा दिवस पर सोमवार को डॉक्टरों ने कहा कि भारत में बच्चों में मोटापा (Obesity in children) कई गुना बढ़ गया है, जो उन्हें आगे अस्वस्थ जीवन की ओर धकेल रहा है। विश्व मोटापा दिवस हर साल 4 मार्च को मोटापे और इसके परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।

Childhood Obesity Linked to Serious Diseases in Later Life