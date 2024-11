किडनी की बीमारी से स्ट्रोक का खतरा दोगुना, जानिए बचाव के तरीके

सीकेडी और स्ट्रोक: बढ़ते खतरे Kidney disease and stroke risk वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. पीएन रेनजेन के अनुसार, “जिन लोगों का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट (जीएफआर) कम होता है, उनके स्ट्रोक का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत अधिक होता है।” इसका मतलब है कि जिन लोगों की किडनी प्रभावी ढंग से अपशिष्ट को फ़िल्टर नहीं कर पाती, उनमें स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा, मूत्र में अतिरिक्त प्रोटीन (प्रोटीनुरिया) का होना भी स्ट्रोक के खतरे को लगभग 70 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है।

स्ट्रोक और किडनी पर मेट्स का प्रभाव Effects of Mets on Stroke and Kidney न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. दर्शन दोशी ने बताया कि पुरानी सूजन, इंसुलिन प्रतिरोध और संवहनी क्षति स्ट्रोक और मेटाबोलिक सिंड्रोम के बीच महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करती है। उनके अनुसार, “क्रोनिक किडनी डिजीज के मरीज, विशेषकर डायलिसिस पर रहने वाले, इस्कीमिक और हेमोरेजिक स्ट्रोक दोनों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।”

क्यों जरूरी है जीवनशैली में बदलाव विशेषज्ञों के अनुसार, सीकेडी, मेटाबोलिक सिंड्रोम और स्ट्रोक से बचाव के लिए जीवनशैली में बदलाव आवश्यक है। इसके लिए नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, तंबाकू और शराब से परहेज तथा वजन नियंत्रित रखने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का नियमित परीक्षण भी जरूरी है।