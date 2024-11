प्रदूषण से हो रहे हैं Heart and kidney के रोग, तुरंत करें ये उपाय

सांस की समस्याओं से हृदय और किडनी पर असर Respiratory problems affect the heart and kidneys प्रदूषण (Air pollution) का असर केवल फेफड़ों पर ही नहीं बल्कि हृदय और किडनी (Heart and kidney) पर भी पड़ता है। वायु में मौजूद हानिकारक तत्व हमारे शरीर के अंदर जाकर रक्त में घुल जाते हैं और हृदय तथा किडनी (Heart and kidney) को प्रभावित करते हैं। बढ़ते प्रदूषण (Air pollution) का प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों पर अधिक होता है, क्योंकि उनकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। इससे न केवल सांस की समस्याएं बढ़ती हैं बल्कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, और किडनी से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं।

सेहत के लिए जरूरी सावधानियां : Save Your Heart and Kidneys: Essential Tips to Fight Pollution प्रदूषण (Air pollution) से बचने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनाई जा सकती हैं। बाहर निकलने से बचें: खासकर जब AQI खतरनाक स्तर पर हो या धूल-मिट्टी अधिक हो। प्रदूषण के कारण हानिकारक तत्व सांस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।

मास्क का उपयोग करें: N95 मास्क हानिकारक कणों से बचाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। जिन्हें पहले से ही लंग्स की समस्या है, उनके लिए यह विशेष रूप से आवश्यक है। हाइड्रेशन और पौष्टिक आहार: अच्छी हाइड्रेशन से शरीर से विषैले तत्वों को निकालने में मदद मिलती है। संतुलित और पौष्टिक आहार रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है।

प्रदूषण से होने वाले अन्य स्वास्थ्य समस्याएं प्रदूषण (Air pollution) के कारण सिरदर्द, थकान, चिड़चिड़ापन, और आँखों में जलन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इसके अलावा, हृदय की धड़कन तेज होना और रक्तचाप का बढ़ना जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं।

प्रदूषण (Air pollution) से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। छोटे-छोटे उपाय और सावधानियां हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मददगार हो सकती हैं।