Common Women Health Issues : महिलाओं की आम स्वास्थ्य समस्याएं: पीरियड्स दर्द, फाइब्रॉइड्स और हार्मोनल असंतुलन पर विशेषज्ञ की राय

Common Women Health Issues : क्या आपके पीरियड्स अनियमित हैं? जानिए कारण और सही इलाज के तरीके (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Common Women Health Issues : महिलाओं से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं अक्सर न केवल शारीरिक असुविधा लाती हैं बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन पर भी असर डालती हैं। मासिक धर्म के दौरान दर्द, अनियमित पीरियड्स, मूड स्विंग्स, सिरदर्द, कमजोरी, या फाइब्रॉइड जैसी समस्याएं आजकल आम होती जा रही हैं। कई बार महिलाएं इन लक्षणों को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देती हैं, जबकि यह हार्मोनल असंतुलन, लाइफ स्टाइल की गड़बड़ियों या किसी छिपी हुई बीमारी का संकेत भी हो सकता है।
आज की तेज रफ्तार लाइफ स्टाइल, तनाव, अनियमित खान-पान और स्क्रीन पर लंबे समय तक काम करने की आदत भी महिला स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल रही है। वहीं, प्रेग्नेंसी के बाद शरीर में होने वाले बदलाव या गर्भधारण में कठिनाई जैसे मुद्दे भी विशेष ध्यान और सही परामर्श की मांग करते हैं।
इसलिए यह जरूरी है कि महिलाएं अपने शरीर के संकेतों को समझें, समय-समय पर गायनोकोलॉजिस्ट से जांच करवाएं और किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें। नीचे दिए गए सवाल इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर हैं, जो हर महिला को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने में मदद करेंगे। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. उर्मिला महला से जानिए सभी सवालों के जवाब।
