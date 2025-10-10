Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Common Women Health Issues : महिलाओं की आम स्वास्थ्य समस्याएं: पीरियड्स दर्द, फाइब्रॉइड्स और हार्मोनल असंतुलन पर विशेषज्ञ की राय

Common Women Health Issues : महिलाओं में बढ़ती स्वास्थ्य समस्याएं जैसे पीरियड्स दर्द, अनियमित माहवारी, हार्मोनल असंतुलन और फाइब्रॉइड्स को नजरअंदाज न करें। डॉ. उर्मिला महला बता रही हैं इन समस्याओं के कारण, लक्षण और समाधान।

2 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Dr. Urmila Mahala

Oct 10, 2025

Common Women Health Issues

Common Women Health Issues : क्या आपके पीरियड्स अनियमित हैं? जानिए कारण और सही इलाज के तरीके (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Common Women Health Issues : महिलाओं से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं अक्सर न केवल शारीरिक असुविधा लाती हैं बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन पर भी असर डालती हैं। मासिक धर्म के दौरान दर्द, अनियमित पीरियड्स, मूड स्विंग्स, सिरदर्द, कमजोरी, या फाइब्रॉइड जैसी समस्याएं आजकल आम होती जा रही हैं। कई बार महिलाएं इन लक्षणों को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देती हैं, जबकि यह हार्मोनल असंतुलन, लाइफ स्टाइल की गड़बड़ियों या किसी छिपी हुई बीमारी का संकेत भी हो सकता है।

आज की तेज रफ्तार लाइफ स्टाइल, तनाव, अनियमित खान-पान और स्क्रीन पर लंबे समय तक काम करने की आदत भी महिला स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल रही है। वहीं, प्रेग्नेंसी के बाद शरीर में होने वाले बदलाव या गर्भधारण में कठिनाई जैसे मुद्दे भी विशेष ध्यान और सही परामर्श की मांग करते हैं।
इसलिए यह जरूरी है कि महिलाएं अपने शरीर के संकेतों को समझें, समय-समय पर गायनोकोलॉजिस्ट से जांच करवाएं और किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें। नीचे दिए गए सवाल इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर हैं, जो हर महिला को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने में मदद करेंगे। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. उर्मिला महला से जानिए सभी सवालों के जवाब।

  • मेरी उम्र 22 वर्ष है और मुझे हर महीने पीरियड्स के समय बहुत दर्द और कमजोरी होती है। क्या यह सामान्य है या किसी समस्या का संकेत है? नेहा वर्मा
  • मेरी पीरियड्स डेट कभी सही नहीं रहती। कभी जल्दी, कभी देर से आते है। क्या मुझे किसी इलाज की जरूरत है? साक्षी गुप्ता
  • क्या लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप पर काम करने से हार्मोन पर असर पड़ता है?- रितु सिंह
  • मुझे पीरियड्स के दौरान बहुत मूड स्विंग्स और सिरदर्द होता है। क्या इसके लिए कोई घरेलू उपाय हैं?- तन्वी जोशी
  • क्या फाइब्रॉइड्स के कारण वजन बढऩा और पेट में सूजन भी हो सकती है?- रीता मेहरा
  • मेरी उम्र 32 साल है और मुझे पता चला है कि मेरी यूटेरस में फाइब्रॉइड्स हैं। क्या यह मेरे गर्भधारण को प्रभावित करेगा?- रीना वर्मा
  • मेरी उम्र 35 साल है और क्या फाइब्रॉइड्स को दवा से खत्म किया जा सकता है या सर्जरी ही जरूरी है?- प्रीति गुप्ता
  • क्या हर महिला को साल में एक बार गायनोकोलॉजिस्ट से चेकअप करवाना चाहिए, भले ही कोई दिक्कत न हो?- अंजलि मिश्रा
  • प्रेग्नेंसी के बाद मासिक धर्म में बदलाव क्यों होता है?- काव्या सैनी
  • मेरी उम्र 32 साल है और मुझे गर्भधारण में कठिनाई हो रही है, क्या मुझे कोई जांच करानी चाहिए और कौन-कौन सा करवानी चाहिए?- प्रिया सोनी
  • क्या गर्भनिरोधक गोलियां लंबे समय तक लेना सुरक्षित है?- नेहा

