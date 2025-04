High Blood Pressure : ब्लड प्रेशर को कुछ हफ्तों में करें कंट्रोल, बस 5 आसान मूवमेंट्स से

Simple home exercises to reduce High Blood Pressure : British Journal of Sports Medicine में प्रकाशित एक नई स्टडी के अनुसार, कुछ विशेष प्रकार के वर्कआउट, खासकर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज़, ब्लड प्रेशर (High Blood Pressur) को घटाने में बेहद असरदार पाए गए हैं।

Apr 18, 2025

Control High Blood Pressure in a Few Weeks at Home

Control High Blood Pressure in a Few Weeks at Home : British Journal of Sports Medicine में छपी एक नई स्टडी के मुताबिक, कुछ हल्की-फुल्की और स्थिर एक्सरसाइज़” हाई ब्लड प्रेशर को सिर्फ़ 5 हफ्तों में कम करने में मदद कर सकती हैं। खास बात यह है कि ये एक्सरसाइज किसी भारी फिजिकल एक्टिविटी की मांग नहीं करतीं। इन्हें कहा जाता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज़, यानी ऐसी गतिविधियां जिनमें मांसपेशियां तो काम करती हैं, लेकिन शरीर की पोजीशन नहीं बदलती।

