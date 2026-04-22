Copper Water Side Effects: तांबे के बर्तन में पानी पीने से फेल हो सकता है लिवर! होम्योपैथी विशेषज्ञ से जानें इसके नुकसान

Copper Water Side Effect: आजकल देखो तो हर कोई हाथ में तांबे की बोतल लिए घूम रहा है। हमें लगता है कि जितना ज्यादा तांबे का पानी पिएंगे, उतने ही फिट रहेंगे। आयुर्वेद में जिसे अमृत कहा गया है, वही तांबा आपकी एक छोटी सी गलती से आपके शरीर के लिए जहर भी बन सकता है। क्या आप भी सुबह से शाम तक बस तांबे की बोतल से ही पानी गटक रहे हैं? अगर हां, तो आप अनजाने में अपने लिवर और किडनी को खतरे में डाल रहे हैं। एक्सपर्ट्स की मानें तो तांबे के पानी को पीने का एक खास तरीका और समय होता है, वरना ये सीधे आपके लिवर पर अटैक करता है।