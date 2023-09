Covid return : सर्दियों में कोविड की वापसी, मास्क और लॉकडाउन की संभावना?

जयपुरPublished: Sep 18, 2023 10:08:09 am Submitted by: Manoj Kumar

Covid cases likely to increase in winter : कोविड-19 महामारी के तीन साल बाद, उत्तरी गोलार्ध सर्दियों की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान कोविड के मामले बढ़ने की संभावना है। इस स्थिति को देखते हुए, मास्क की वापसी और सीमित लॉकडाउन की संभावना जताई जा रही है।

Covid cases

Covid cases likely to increase in winter in india: कोविड-19 महामारी के तीन साल बाद, उत्तरी गोलार्ध सर्दियों की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान कोविड के मामले बढ़ने की संभावना है। इस स्थिति को देखते हुए, मास्क की वापसी और सीमित लॉकडाउन की संभावना जताई जा रही है।