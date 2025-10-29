क्या आपके बच्चे भी खाते हैं Cream Biscuit? वो असल में है वेजिटेबल ऑयल! सच्चाई जानकर दंग रह जाएंगे

Cream Biscuit Viral Video : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक स्कूल की क्लास में बच्चों को क्रीम बिस्किट के पीछे छिपी सच्चाई बताई जा रही है। वीडियो में दर्जनों बच्चे जमीन पर बैठे हैं और एक टीचर मंच से सवाल करते हैं। जो क्रीम वाला बिस्किट आप खाते हैं, वो असल में किस चीज से बना होता है? पहले तो बच्चे हंसते हैं, लेकिन जब जवाब सामने आता है तो हर कोई हैरान रह जाता है।