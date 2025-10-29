क्या आपके बच्चे भी खाते हैं Cream Biscuit? वो असल में है वेजिटेबल ऑयल! सच्चाई जानकर दंग रह जाएंगे

Cream Biscuit (photo- gemini ai)
Cream Biscuit Viral Video : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक स्कूल की क्लास में बच्चों को क्रीम बिस्किट के पीछे छिपी सच्चाई बताई जा रही है। वीडियो में दर्जनों बच्चे जमीन पर बैठे हैं और एक टीचर मंच से सवाल करते हैं। जो क्रीम वाला बिस्किट आप खाते हैं, वो असल में किस चीज से बना होता है? पहले तो बच्चे हंसते हैं, लेकिन जब जवाब सामने आता है तो हर कोई हैरान रह जाता है।
टीचर बच्चों को एक बिस्किट पैकेट दिखाते हैं और कहते हैं कि जरा ध्यान से पढ़ो, इस पर क्या लिखा है? आगे टीचर बताते हैं कि Cream दूध से बनती है, जबकि Creme असल में वेजिटेबल ऑयल, फ्लेवर और कलर से तैयार की जाती है। यानी जिसे हम सालों से क्रीम बिस्किट समझकर खाते आ रहे हैं, वह असल में दूध की नहीं बल्कि तेल की बनी परत होती है।
वीडियो में टीचर बच्चों को समझाती हैं कि जब भी कोई पैक्ड स्नैक या बिस्किट खरीदो, तो पैकेट को पलटकर उसके ingredients जरूर पढ़ो। असली जानकारी वहीं छिपी होती है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं, कुछ हैरान दिखते हैं और यही इस क्लास की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह सिर्फ एक क्लास नहीं, बल्कि conscious eating यानी जागरूक खाने की आदत की शुरुआत है।
क्रीम बिस्किट में शुगर, फैट और कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें रोजाना खाने से तेजी से वजन बढ़ सकता है और हाई ब्लड शुगर की समस्या भी हो सकती है। इनमें मौजूद ट्रांस फैट बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ा देता है। बच्चों को इनका स्वाद इतना भाता है कि यह लत बन सकती है, जिससे मोटापा और हाइपरएक्टिविटी जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। लगातार मीठा खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है, जो आगे चलकर डायबिटीज जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है।
आज के समय में बच्चे ही नहीं, बड़े भी बिना सोचे-समझे पैक्ड फूड खरीदते हैं। पैकेट पर लिखे शब्द और चमकदार विज्ञापन हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन असली सच्चाई अक्सर उसके पीछे लिखी होती है। यह वायरल वीडियो लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम रोजाना क्या खा रहे हैं और अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। सच में, यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि हमारी खाने की सोच को हमेशा के लिए बदल देता है।
