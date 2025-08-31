Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Daily Habits Damage Eyesight: हर दिन की ये छोटी लापरवाहियां बना सकती हैं आपको चश्मे का मोहताज

Daily Habits Damage Eyesight: हमारी कुछ साधारण-सी आदतें धीरे-धीरे आंखों पर बुरा असर डालती हैं और अंत में चश्मा या इलाज ही एकमात्र सहारा बन जाता है।आइए जानते हैं, ऐसी कौन-सी रोजमर्रा की गलतियां हैं जिनसे आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है।

भारत

MEGHA ROY

Aug 31, 2025

eye health, health of eyes and health, foods for eye health, how to protect eyes,
How daily habits affect eye health|फोटो सोर्स – Freepik

Daily Habits Damage Eyesight: आंखें हमारे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा हैं। इनके बिना हम न केवल इस खूबसूरत दुनिया को देखने से वंचित हो जाएंगे बल्कि रोजमर्रा की कई छोटी-छोटी चीजें भी मुश्किल लगने लगेंगी। फिर भी, अक्सर लोग आंखों की सेहत को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितनी लेनी चाहिए। हमारी कुछ साधारण-सी आदतें धीरे-धीरे आंखों पर बुरा असर डालती हैं और अंत में चश्मा या इलाज ही एकमात्र सहारा बन जाता है।आइए जानते हैं, ऐसी कौन-सी रोजमर्रा की गलतियां हैं जिनसे आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। (Bad Habits For Eye health)

स्क्रीन पर जरूरत से ज्यादा समय बिताना

आजकल फोन, लैपटॉप और टीवी हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गए हैं। लेकिन लगातार स्क्रीन पर घूरते रहने से आंखों पर तनाव बढ़ता है, सूखापन आता है और नजर धुंधली होने लगती है। अगर बीच-बीच में ब्रेक न लिया जाए तो आंखों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे लंबे समय में चश्मे की जरूरत पड़ सकती है।

ये भी पढ़ें

Digital Eye Strain : आंखों को आराम देने का सबसे आसान तरीका, 20-20-20 नियम, जानें क्या है डिजिटल आई स्ट्रेन
स्वास्थ्य
Digital Eye Strain

पोषण की कमी

हमारा खानपान भी आंखों की रोशनी पर गहरा असर डालता है। विटामिन A, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों के लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन जब डाइट में सिर्फ प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड शामिल होता है तो आंखों को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, रंगीन फल-सब्जियां, मेवे और मछली जैसी चीजें आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं।

आंखों को बार-बार रगड़ना

थोड़ी-सी जलन या खुजली होने पर बहुत से लोग आंखें रगड़ने लगते हैं। ऐसा करना आंखों के नाजुक ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही, हाथों में मौजूद बैक्टीरिया आंखों तक पहुंचकर संक्रमण का खतरा भी बढ़ा देते हैं।

धूप का चश्मा न पहनना

सूरज की तेज रोशनी में बिना सनग्लासेस के बाहर निकलना आपकी आंखों के लिए हानिकारक है। यूवी किरणें आंखों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे मोतियाबिंद और मैक्यूलर डिजनरेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा आंखों के आसपास की त्वचा जल्दी बूढ़ी दिखने लगती है।

मेकअप लगाकर सोना

रात में मेकअप न हटाने से आंखों की तेल ग्रंथियां (oil glands) बंद हो सकती हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इससे जलन, लालिमा, स्टाइज (फुंसी) और यहां तक कि कंजंक्टिवाइटिस जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए सोने से पहले मेकअप हटाना बेहद जरूरी है।

ये भी पढ़ें

Common Makeup Mistakes: मेकअप लवर्स ध्यान दें! आई मेकअप में की गई लापरवाही बन सकती है आंखों के लिए बड़ी मुसीबत
ब्यूटी टिप्स
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

31 Aug 2025 10:22 am

Published on:

31 Aug 2025 10:05 am

Hindi News / Health / Daily Habits Damage Eyesight: हर दिन की ये छोटी लापरवाहियां बना सकती हैं आपको चश्मे का मोहताज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.