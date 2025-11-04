Heart-Friendly Treat : डरिए मत, चॉकलेट खाइए! डॉक्टरों ने बताया कैसे चॉकलेट कंट्रोल कर सकती है ब्लड प्रेशर

Heart-Friendly Treat (photo- gemini ai)
Heart-Friendly Treat: चॉकलेट स्वादिष्ट तो होता है लेकिन हम इसे अनहेल्दी मानते हैं। कुछ जो स्वाद तो देता है, पर सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अब विज्ञान का कहना है कि अगर आप सही तरह की चॉकलेट चुनें, यानी कोको फ्लेवेनॉल्स से भरपूर डार्क चॉकलेट, तो यह आपके दिल और ब्लड प्रेशर के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है।
साल 2025 में Hypertension नामक जर्नल में प्रकाशित एक बड़ी स्टडी में 8,905 ऐसे बुजुर्गों को शामिल किया गया जिनकी औसत उम्र 71 वर्ष थी और जिन्हें शुरुआत में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं था। इन प्रतिभागियों को दो समूहों में बांटा गया। एक समूह को कोको एक्सट्रैक्ट सप्लिमेंट दिया गया। दूसरे समूह को प्लेसिबो दिया गया।
लगभग 3.4 वर्षों तक इन लोगों को ट्रैक किया गया। परिणामों में पाया गया कि कुल मिलाकर ब्लड प्रेशर के मामलों में कोई बड़ा अंतर नहीं मिला (Hazard Ratio ~0.96)। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने अलग से उन लोगों का विश्लेषण किया जिनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर (SBP) 120 mmHg से कम था, तो उनमें हाई ब्लड प्रेशर के मामलों में लगभग 24% कमी (HR ~0.76) देखने को मिली। यह असर अध्ययन के दूसरे वर्ष से स्पष्ट रूप से दिखने लगा। यानी कोको फ्लेवेनॉल्स मुख्य रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद हैं जिनका ब्लड प्रेशर अभी सामान्य है। यह बीमारी को रोकने में मदद कर सकते हैं, इलाज नहीं।
इस शोध से यह बात सामने आती है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। अगर आपका ब्लड प्रेशर अभी सामान्य है, तो फ्लेवेनॉल्स से भरपूर कोको या डार्क चॉकलेट का सेवन लंबे समय में आपके दिल और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई मैजिक फूड नहीं है। सिर्फ चॉकलेट खाने से फायदा नहीं होगा। इसके साथ संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव नियंत्रण भी जरूरी है।
डार्क चॉकलेट चुनें। 70% या उससे ज्यादा कोको कंटेंट वाली चॉकलेट लें। कम चीनी वाली लें। ज्यादा शक्कर वाली चॉकलेट का असर उल्टा पड़ सकता है। दिनभर में एक छोटा टुकड़ा ही काफी है। योग, ध्यान, और सही डाइट के साथ इसका असर बढ़ जाता है।
