Heart-Friendly Treat : डरिए मत, चॉकलेट खाइए! डॉक्टरों ने बताया कैसे चॉकलेट कंट्रोल कर सकती है ब्लड प्रेशर

लगभग 3.4 वर्षों तक इन लोगों को ट्रैक किया गया। परिणामों में पाया गया कि कुल मिलाकर ब्लड प्रेशर के मामलों में कोई बड़ा अंतर नहीं मिला (Hazard Ratio ~0.96)। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने अलग से उन लोगों का विश्लेषण किया जिनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर (SBP) 120 mmHg से कम था, तो उनमें हाई ब्लड प्रेशर के मामलों में लगभग 24% कमी (HR ~0.76) देखने को मिली। यह असर अध्ययन के दूसरे वर्ष से स्पष्ट रूप से दिखने लगा। यानी कोको फ्लेवेनॉल्स मुख्य रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद हैं जिनका ब्लड प्रेशर अभी सामान्य है। यह बीमारी को रोकने में मदद कर सकते हैं, इलाज नहीं।