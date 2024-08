Delhi AIIMS में बदलने वाली है तस्वीर: अब मरीजों को मिलेंगी 5 स्टार जैसी सुविधाएं और VIP ट्रीटमेंट्स

फाइव स्टार होटल जैसी सुविधाएं: Delhi AIIMS Set to Transform: Five-Star Amenities Coming for Patients एम्स (AIIMS) प्रशासन ने अस्पताल में मरीजों और उनके तीमारदारों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए फाइव स्टार होटल जैसी सुविधाओं की योजना बनाई है। इसमें मुख्य लाउंज को एयरपोर्ट की तर्ज पर विश्वस्तरीय बनाया जाएगा, जिससे इंतजार करने का अनुभव आरामदायक हो सके।

नई सुविधाएं और सेवाएं: Delhi AIIMS new Waiting Halls and E-Buses for Your Comfort नई सुविधाओं में एक न्यू वेटिंग हाल, एयर कंडीशनर लाउंज, और ई-बसों की सुविधा शामिल होगी। ये ई-बसें पांच लोगों के एक साथ बैठने की सुविधा देंगी और एक दिन में पांच हजार से अधिक लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके अतिरिक्त, शौचालय, वेंडिंग मशीन और एसी बसों की सुविधा भी उपलब्ध होगी।



AIIMS Delhi to Get a Makeover

हाईटेक लैब और शटल सेवाएं: Hi-Tech Lab & Shuttle Services in Delhi AIIMS : साल के अंत तक एमआरआई और अन्य जांचों की लैब को और भी हाईटेक बनाने की योजना है। वर्तमान में चल रही ई-शटल सेवाएं मरीजों को एक गेट से दूसरे गेट तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। इसके साथ ही, लंबी लाइनों और भीड़ से राहत के लिए कई अन्य सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। साल के अंत तक एमआरआई और अन्य जांचों की लैब को और भी हाईटेक बनाने की योजना है। वर्तमान में चल रही ई-शटल सेवाएं मरीजों को एक गेट से दूसरे गेट तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। इसके साथ ही, लंबी लाइनों और भीड़ से राहत के लिए कई अन्य सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी।

अस्पताल में रुकने की बेहतर व्यवस्था: Delhi AIIMS have Better accommodation in the hospital: एम्स (AIIMS) को अपग्रेड करने का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को रुकने की बेहतर व्यवस्था मिल सके। अब तक गंदगी और असुविधाओं के कारण लोगों को अस्पताल के बाहर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता था, लेकिन नए बदलावों के साथ यह समस्या दूर हो जाएगी।

एम्स (AIIMS) में किए जा रहे इन विश्वस्तरीय सुधारों से हजारों लोगों को लाभ होगा। मरीजों और उनके तीमारदारों को लंबी लाइनों और भीड़ की वजह से होने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी, और अस्पताल में एक बेहतर अनुभव प्राप्त होगा।

