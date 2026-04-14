Delhi NCR Viral Fever: दिल्ली-NCR के 56% घरों में कोविड और वायरल के लक्षण! सर्वे में खुलासा, डॉक्टर से जानें बचाव के तरीकें

जनरल फिजिशियन Dr T P Sharma के मुताबिक, “मौसम में अचानक बदलाव, बढ़ता प्रदूषण और कमजोर होती इम्यूनिटी इन बीमारियों के फैलने की बड़ी वजह है।” वे बताते हैं कि दिन-रात के तापमान में अंतर, खराब एयर क्वालिट, बदलता मौसम (सीजनल चेंज) इन सबके कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे वायरस आसानी से हमला कर देते हैं।