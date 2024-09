Depression and Alzheimer’s: क्या डिप्रेशन अल्जाइमर का खतरा बढ़ा सकता है? जानिए छुपा हुआ संबंध

मानसिक स्वास्थ्य और अल्जाइमर का संबंध The connection between mental health and Alzheimer’s मानसिक स्वास्थ्य अल्जाइमर रोग (Alzheimer’s disease) के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शोध बताते हैं कि मानसिक कल्याण रोग के विकास पर काफी प्रभाव डालता है। विशेष रूप से, डिप्रेशन को अल्जाइमर के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है।

डिप्रेशन का मस्तिष्क पर प्रभाव डिप्रेशन केवल भावनाओं पर ही नहीं, बल्कि मस्तिष्क की संरचना और कार्य पर भी प्रभाव डालता है।” उन्होंने कहा कि लंबे समय तक डिप्रेशन के कारण हिप्पोकैम्पस क्षेत्र, जो स्मृति और सीखने में शामिल है, सिकुड़ सकता है, जिससे संज्ञानात्मक प्रदर्शन प्रभावित होता है।



डिप्रेशन का इतिहास और अल्जाइमर का खतरा दरअसल, जिन लोगों का डिप्रेशन का इतिहास होता है, उन्हें जीवन में बाद में अल्जाइमर विकसित होने का अधिक जोखिम होता है। खराब मानसिक स्वास्थ्य पहले से ही अल्जाइमर से प्रभावित व्यक्तियों में संज्ञानात्मक गिरावट को तेज कर सकता है। मनोवैज्ञानिक तनाव और अलगाव, जो वृद्ध व्यक्तियों में सामान्य होते हैं, स्मृति समस्याओं को बढ़ा सकते हैं और लक्षणों को और खराब कर सकते हैं।