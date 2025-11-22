Dhania Water Benefits : धनिया का पानी पिएं रोज 30 दिन, शरीर की ये 4 समस्या हो सकती है ठीक

धनिया पानी बनाना बहुत आसान है और बस दो मिनट का काम है। सबसे पहले धनिया के बीज को साफ पानी से धो लें। एक गिलास पानी में 2 चम्मच धनिया बीज डालकर रात भर भिगो दें। सुबह इस पानी को अच्छे से छान लें और खाली पेट पी लें। अगर आप हल्का गर्म पानी पीना पसंद करते हैं, तो इसे थोड़ा गर्म करके इसमें शहद या नींबू मिला सकते हैं। इससे इसका स्वाद भी बेहतर हो जाएगा और डिटॉक्स प्रभाव भी बढ़ जाएगा।