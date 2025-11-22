Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Dhania Water Benefits : धनिया का पानी पिएं रोज 30 दिन, शरीर की ये 4 समस्या हो सकती है ठीक

Dhania Water Benefits : खाली पेट धनिया बीज का पानी पीने से पाचन, इम्यूनिटी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड और ब्लड शुगर पर होता है शानदार असर। जानें कैसे बनाएं और इसके फायदे।

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 22, 2025

Dhania Water Benefits

Dhania Water Benefits (Photo- gemini ai)

Dhania Water Benefits: भारतीय रसोई में जो कुछ भी रोज इस्तेमाल होता है, उसमें धनिया का नाम सबसे ऊपर आता है। यह सिर्फ खाने को खुशबूदार और स्वादिष्ट बनाने के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। धनिया पत्ती हो या धनिया के बीज, दोनों ही शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। खासकर, खाली पेट धनिया के पानी का एक महीने तक सेवन करने से शरीर में ऐसे बदलाव दिखते हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते।

धनिया बीज में विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से साफ और मजबूत बनाते हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि धनिया का पानी कैसे बनता है और इसे पीने से क्या-क्या फायदे होते हैं।

धनिया का पानी कैसे बनाएं?

धनिया पानी बनाना बहुत आसान है और बस दो मिनट का काम है। सबसे पहले धनिया के बीज को साफ पानी से धो लें। एक गिलास पानी में 2 चम्मच धनिया बीज डालकर रात भर भिगो दें। सुबह इस पानी को अच्छे से छान लें और खाली पेट पी लें। अगर आप हल्का गर्म पानी पीना पसंद करते हैं, तो इसे थोड़ा गर्म करके इसमें शहद या नींबू मिला सकते हैं। इससे इसका स्वाद भी बेहतर हो जाएगा और डिटॉक्स प्रभाव भी बढ़ जाएगा।

धनिया बीज के पानी के फायदे

पाचन को दुरुस्त करता है

अगर अक्सर गैस, पेट फूलना, एसिडिटी, अपच या कब्ज की समस्या रहती है, तो धनिया का पानी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पेट को शांत करता है। नियमित सेवन से पेट हल्का महसूस होता है।

इम्यूनिटी बढ़ाता है

धनिया के बीज विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। जो लोग जल्दी-जल्दी बीमार पड़ते हैं, उन्हें इसका सेवन खास फायदा देता है।

खराब कोलेस्ट्रॉल कम करता है

धनिया पानी शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है। इससे हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है और हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है।

थायराइड में फायदेमंद

थायराइड की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए धनिया का पानी बहुत उपयोगी माना जाता है। यह शरीर के हार्मोनल बैलेंस को सुधारता है और थायराइड के लक्षणों को कम करने में मदद करता है।

ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है

धनिया के बीजों में एंटी-डायबिटिक गुण होते हैं, जो ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल में रखते हैं। डायबिटिक मरीजों के लिए यह एक प्राकृतिक उपाय है जो दवा के साथ सपोर्ट की तरह काम करता है।

22 Nov 2025 10:10 am

स्वास्थ्य

