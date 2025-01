Diabetes And Male Fertility : कौन से डायबिटीज के प्रकार प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं?

Diabetes And Male Fertility : इरेक्टाइल डिस्फंक्शन (ED) क्या है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन (ED) या यौन क्षमता में कमी, वह स्थिति है जब पुरुष को उचित रूप से इरेक्शन प्राप्त करने में या उसे बनाए रखने में कठिनाई होती है। यह समस्या पूरे विश्व में लाखों पुरुषों को प्रभावित करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे खराब आहार, जीवनशैली, शारीरिक समस्याएं, मानसिक कारण, उम्र से संबंधित परिवर्तन और अधिक शराब का सेवन।

लिबिडो क्या है? What is Libido? लिबिडो का मतलब है यौन इच्छा या यौन क्रिया के लिए प्रवृत्ति। यह न केवल पुरुषों बल्कि महिलाओं में भी महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, यौन स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक भलाई का भी हिस्सा है। डायबिटीज (Diabetes) के कारण लिबिडो में कमी हो सकती है, जिससे यौन इच्छा में गिरावट आती है।

लिबिडो: डायबिटीज (Diabetes) हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकती है, जैसे टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिर सकता है, जो पुरुषों में यौन इच्छा (लिबिडो) को प्रभावित करता है। कौन से डायबिटीज के प्रकार प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं? डायबिटीज (Diabetes) के दोनों प्रकार, टाइप 1 और टाइप 2, पुरुषों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, टाइप 2 डायबिटीज (Type 2 Diabetes) को प्रजनन समस्याओं से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि यह मेटाबोलिक विकारों और इंसुलिन प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है।

बार-बार पेशाब आना अत्यधिक प्यास लगना अनजाने में वजन कम होना थकान महसूस होना धुंधली नजर आना घावों का धीरे-धीरे ठीक होना संक्रमण का अधिक खतरा यदि आपको इनमें से कोई लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करें।

डायबिटीज न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। पुरुषों को डायबिटीज के प्रभावों से बचने और उसका सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए समय-समय पर अपनी सेहत की जांच करानी चाहिए और उचित उपचार लेना चाहिए।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।