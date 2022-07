Health Tips: डायबिटीज के मरीज भूलकर भी न करें इन फलों का सेवन, बढ़ सकता है ब्लड शुगर लेवल

Health Tips: आज के समय में डायबिटीज की बीमारी होना आम समस्या है। ऐसे में व्यक्ति को अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। फल खाना डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ फल हाई शुगर वाले मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

Health Tips: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से ज्यादातर लोग डायबिटीज बीमारी के शिकार हो रहे हैं। डायबिटीज होने पर मरीजों को ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी होता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने पर डायबिटीज के मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति को अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खासतौर पर डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को अपने खान-पान को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। फल का सेवन करना डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ फल का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल हाई हो सकता है। तो आइए जानते हैं कौन से फल का सेवन करने से डायबिटीज के मरीजों को नुकसान पहुंच सकता है

Diabetes patients should not consume these fruits, blood sugar level may increase