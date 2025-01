डायबिटिक मरीजों में Vitamin D और Magnesium की भारी कमी

Vitamin D as most common deficiency in diabetics : टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, जैसे कि विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी, एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह कुपोषण वैश्विक स्तर पर लगभग आधे डायबिटीज मरीजों को प्रभावित करता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए और भी जोखिमपूर्ण साबित हो सकता है।