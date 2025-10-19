Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Diwali Common Health Issues: दिवाली पर पटाखा बन सकता है जानलेवा! फैलती हैं ये 5 गंभीर बीमारियां, जानिए कैसे करें बचाव

Diwali Common Health Issues: दिवाली की रोशनी और पटाखों के बीच बढ़ जाता है प्रदूषण, जिससे अस्थमा, आंखों में जलन, खांसी और पाचन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। जानिए किन बीमारियों से रहें सावधान और क्या हैं इनके आसान बचाव उपाय।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 19, 2025

Diwali Common Health Issues

Diwali Common Health Issues (photo- gemini ai)

Diwali Smoke impacting Asthmatics: दिवाली रोशनी, मिठाइयों और खुशियों का त्योहार है। इस साल 20 अक्तूबर, सोमवार को देशभर में धूमधाम से मनाया जाएगा। चारों ओर दीयों की रोशनी, रंगोली और उत्सव का माहौल होगा। लेकिन इन खुशियों के बीच एक सच यह भी है कि दिवाली के दौरान कुछ बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खासकर जब पटाखों का धुआं और प्रदूषण हवा में घुल जाता है, तो यह हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

दिवाली के दौरान बढ़ने वाली आम स्वास्थ्य समस्याएं

अस्थमा और ब्रोंकाइटिस का बढ़ना

पटाखों से निकलने वाला धुआं और धूल हवा में पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। इससे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के मरीजों को ज्यादा परेशानी होती है। पटाखों से निकलने वाले PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे ज़हरीले कण सांस की नलियों में जाकर सूजन पैदा करते हैं। इसलिए दिवाली के दौरान अस्थमा रोगियों को बाहर कम निकलना चाहिए और इनहेलर साथ रखना चाहिए।

आंखों और गले में जलन

पटाखों, धूपबत्ती और दीयों से निकलने वाला धुआं आंखों और गले में जलन पैदा कर सकता है। इससे आंखों में खुजली, लालपन और पानी आना शुरू हो जाता है। गले में खराश और जलन से आवाज बैठ सकती है। ऐसे में ठंडे पानी से चेहरा धोना, आई ड्रॉप का प्रयोग करना और धुएं से बचना जरूरी है।

सांस लेने में दिक्कत

दिवाली के बाद हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, जिससे खांसी, सीने में जकड़न और सांस फूलने जैसी दिक्कतें आम हो जाती हैं। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इससे बचाव की जरूरत है। मास्क पहनना और घर के अंदर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना फायदेमंद रहता है।

चोट और जलने का खतरा

पटाखे जलाते समय थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर जलन का कारण बन सकती है। इसलिए पटाखे खुली जगह पर और किसी बर्तन या ईंट पर रखकर जलाएं। बच्चों को अकेले पटाखे जलाने न दें और पास में हमेशा पानी या रेत रखें।

पाचन की समस्या और मोटापा

दिवाली पर स्वादिष्ट पकवानों और मिठाइयों का दौर चलता है, लेकिन ज्यादा खाने से एसिडिटी, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तेल-मसाले वाले भोजन और मिठाइयों का अधिक सेवन वजन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। इसलिए संयम से खाएं और बीच-बीच में हर्बल चाय या नींबू पानी पिएं।

सुनने में कमी का खतरा

पटाखों के तेज शोर से कानों पर असर पड़ सकता है। इससे टिनिटस (कानों में बजना) या सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है। इसलिए कानों में ईयरप्लग लगाना और तेज आवाज़ वाले पटाखों से दूरी बनाना सही रहेगा।

दिवाली का असली आनंद

दिवाली खुशियों का पर्व है, लेकिन सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। इस बार पटाखों से दूरी बनाएं, घर में दीयों से सजे और सुरक्षित तरीके से त्योहार का आनंद लें।

Published on:

19 Oct 2025 01:11 pm

Hindi News / Health / Diwali Common Health Issues: दिवाली पर पटाखा बन सकता है जानलेवा! फैलती हैं ये 5 गंभीर बीमारियां, जानिए कैसे करें बचाव

