Diwali Common Health Issues: दिवाली पर पटाखा बन सकता है जानलेवा! फैलती हैं ये 5 गंभीर बीमारियां, जानिए कैसे करें बचाव

Diwali Smoke impacting Asthmatics: दिवाली रोशनी, मिठाइयों और खुशियों का त्योहार है। इस साल 20 अक्तूबर, सोमवार को देशभर में धूमधाम से मनाया जाएगा। चारों ओर दीयों की रोशनी, रंगोली और उत्सव का माहौल होगा। लेकिन इन खुशियों के बीच एक सच यह भी है कि दिवाली के दौरान कुछ बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खासकर जब पटाखों का धुआं और प्रदूषण हवा में घुल जाता है, तो यह हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।