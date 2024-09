Do Not Drink Coconut Water : भूलकर भी नारियल का पानी सीधे नहीं पीना चाहिए, जान लीजिए बड़ी वजह

नारियल के अंदर फफूंद का खतरा Mold in Coconut Water? How to Protect Your Health जब आप सड़क किनारे किसी विक्रेता से नारियल (Coconut Water) खरीदते हैं और उसे तुरंत पीते हैं, तो यह आदत आपके लिए हानिकारक हो सकती है। नारियल के अंदर फफूंद (Mold) , एक प्रकार का फंगस, आसानी से विकसित हो सकता है। फफूंद की उपस्थिति से नारियल का पानी (Coconut Water) खराब हो सकता है और स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

फफूंद क्या है और यह कैसे फैलता है? What is mold and how does it spread? फफूंद (Mold) एक सूक्ष्म जीवाणु है, जिसे फंगस भी कहते हैं। इसके बाल जैसी संरचनाएँ ‘हाइफे’ कहलाती हैं, जो कई सतहों पर एकत्रित हो सकती हैं। मोल्ड गर्म और गीले स्थानों पर तेजी से बढ़ता है और अपने पोषक तत्वों के लिए जिस सतह पर वह उगता है, उसे नष्ट कर देता है।



एलर्जी: फफूंद (Mold) से एलर्जी के लक्षणों में छींक, watery नाक, आंखों में खुजली, त्वचा पर दाने और सांस लेने में कठिनाई शामिल हो सकते हैं। मायकोटॉक्सिन्स: फफूंद (Mold) में मौजूद मायकोटॉक्सिन्स से आंतरिक अंगों पर असर पड़ सकता है और लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है।

फफूंद को कैसे रोके?

फ्रेश फलों और सब्जियों में फफूंद को रोकने के लिए आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

फ्रिज और फ्रीजर का उपयोग: खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को फ्रिज या फ्रीजर में रखें ताकि फफूंद न बढ़े।

एयरटाइट कंटेनर: खाद्य पदार्थों को एयरटाइट कंटेनरों में रखें ताकि हवा से फफूंद के बीज न मिल सकें। शेल्फ लाइफ का ध्यान रखें: खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को जानें और उन्हें निर्धारित समय के भीतर ही उपयोग करें।|