क्या आप जानते हैं खाली पेट नहीं खानी चाहिए दवाएं

जयपुरPublished: Aug 15, 2023 10:10:18 am Submitted by: Manoj Kumar

Medicines should not be taken on an empty stomach : कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो पानी में जल्दी घुलने वाली होती हैं इसलिए इन्हें खाली पेट लेने के लिए कहते हैं । डॉक्टर अमूमन दवा को खाली पेट या कुछ खाने के बाद लेने के लिए कहते हैं। कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों?

medicines should not be taken on an empty stomach