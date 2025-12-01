Painkiller In Periods: आप भी पीरियड्स में लेती है दर्द की दवाएं! डॉक्टर से जानें कहीं ये बांझपन का कारण तो नहीं

Painkiller In Periods (photo- gemini ai)
Painkiller In Periods: अगर आप भी पीरियड्स में होने वाले दर्द से परेशान हैं, तो आप अकेली ऐसी नहीं हैं, अधिकतर महिलाओं को पीरियड्स में अलग-अलग तरह के दर्द या (Dysmenorrhea) क्रैम्प का अनुभव होता है। महिलाओं में बेचैनी और पेट में हल्का दर्द होता है। खासकर ये पीरियड्स के पहले दिन होता है। लेकिन दर्द की दवाएं लेने के से पहले आपके मन में भी ये सवाल आता है, दर्द की दवा लेने से कहीं मेरा मां बनने का सुख तो नहीं खो जायेगा। हमारे समाज में ऐसी अनेक मिथ बनीं हुई है जिससे पीरियड्स के दर्द में महिलाएं इस डर की वजह से दर्द की दवाएं नहीं लेती की उनको मां बनने में दिक्कत आएगी।
सिर्फ कुछ प्रतिशत महिलाएं ही इस दर्द से इतनी परेशान होती हैं कि वे अपने रोजाना के काम भी नहीं कर पातीं हैं और उनको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। डॉ शैलजा अग्रवाल ( स्त्री रोग विशेषज्ञ) से जानिए की पीरियड्स में पेनकिलर लेना चाहिए या नहीं और यहां उन्होंने हर महिला के मन में आने वाले सवालों के जवाब भी दिए है जो दर्द की दवाएं लेने से पहले हर बार मन में उठते है।
प्रश्न 1. पीरियड्स में ली जाने वाली दर्द की दवाएं कैसे काम करती हैं? (Periods Painkiller Name)
डॉ शैलजा बतातीं है कि पीरियड्स में शरीर में प्रोस्टाग्लैंडीन हार्मोन बढ़ जाते हैं, जो गर्भाशय में ज्यादा संकुचन पैदा करते हैं। आइबूप्रोफेन (Ibuprofen), मेफनामिक एसिड (Mefenamic Acid), नेप्रोक्सेन (Naproxen) जैसी दर्द निवारक दवाईयां इस हार्मोन को कम करके ऐंठन और दर्द को कम करती हैं। यही कारण है कि इनसे जल्दी आराम मिलता है।
प्रश्न 2. दर्द की दवाएं दर्द शुरू होने के बाद लें या पहले, इनको लेने का सही समय क्या है? (Time Of Periods Painkiller)
दर्द निवारक दवाएं दर्द शुरू होते ही या पीरियड शुरू होने के 12–24 घंटे में ही ली जाए तो ज्यादा बेहतर असर करतीं है। क्यूंकि जब शरीर में प्रोस्टाग्लैंडीन(prostaglandins) बनने से पहले दवा पहुंच जाएगी तो दर्द बहुत हल्का होगा है।
प्रश्न 3. क्या लंबे समय तक यानि हर महीने पेनकिलर लेने से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव हो सकता है? (Periods Painkiller Side Effect)
डॉ अग्रवाल के अनुसार सही मात्रा और सही समय पर लेने से महिलाओं को कोई गंभीर समस्या नहीं होती है लेकिन लंबे समय तक इनके इस्तेमाल से स्ट्रिक जलन (त्वचा पर लाल धारियां) या एसिडिटी, किडनी पर दबाव और ब्लड प्रेशर में मामूली दिक्कत हो सकती है। लेकिन नियंत्रित मात्रा में इन दर्द निवारक दवाओं को लेना सुरक्षित माना जाता है।
प्रश्न 4. क्या पेनकिलर भविष्य में प्रजनन क्षमता (Fertility) को प्रभावित करते हैं? (Doctor Advice For Periods)
यह एक बहुत प्रचलित मिथ है कि “पीरियड्स में दर्द की दवाएं लेने से बच्चा नहीं ठहरता”। लेकिन डॉक्टर कहतीं है की इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये दर्द निवारक दवाएं गर्भाश्य और प्रजनन क्षमता पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं डालते है।
प्रश्न 5. किस स्थिति में एक महिला को ओवर-द-काउंटर यानि बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर से खुद दवाएं खरीद कर लेने की बजाय डॉक्टर को दिखाने की जरुरत होती है? ( Heavy Painfull Periods)
डॉक्टर कहतीं है कि इन स्थितियों में एक महिला को डॉक्टर से तुरंत सम्पर्क करना चाहिए। दर्द इतना तेज हो कि सामान्य दर्द की दवा से भी कम नहीं हो रहा हो। दर्द के साथ बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा हो। बार-बार उल्टी होना, चक्कर आना और बुखार होना। 16 -17 की उम्र के बाद भी दर्दनाक ऐंठन (Incapacitating Cramps) हो।
