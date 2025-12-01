Painkiller In Periods: आप भी पीरियड्स में लेती है दर्द की दवाएं! डॉक्टर से जानें कहीं ये बांझपन का कारण तो नहीं

Painkiller In Periods: अगर आप भी पीरियड्स में होने वाले दर्द से परेशान हैं, तो आप अकेली ऐसी नहीं हैं, अधिकतर महिलाओं को पीरियड्स में अलग-अलग तरह के दर्द या (Dysmenorrhea) क्रैम्प का अनुभव होता है। महिलाओं में बेचैनी और पेट में हल्का दर्द होता है। खासकर ये पीरियड्स के पहले दिन होता है। लेकिन दर्द की दवाएं लेने के से पहले आपके मन में भी ये सवाल आता है, दर्द की दवा लेने से कहीं मेरा मां बनने का सुख तो नहीं खो जायेगा। हमारे समाज में ऐसी अनेक मिथ बनीं हुई है जिससे पीरियड्स के दर्द में महिलाएं इस डर की वजह से दर्द की दवाएं नहीं लेती की उनको मां बनने में दिक्कत आएगी।