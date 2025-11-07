क्या दूध पीने से बढ़ रहा है Heart Attack का खतरा? दिल की नसें ब्लॉक होने वाले दावे पर नई रिसर्च का खुलासा

Milk Heart Health: कई दशकों से फुल-फैट दूध को हार्ट हेल्थ के लिए बुरा माना जाता रहा है। लोग कहते थे कि यह कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और धमनियों में जमा हो जाता है। लेकिन हाल ही में हुए CARDIA स्टडी ने इस सोच को थोड़ा उलट दिया है। इस स्टडी में 1980 के दशक के मध्य से 3,000 से ज्यादा लोगों को 25 साल तक फॉलो किया गया। शोधकर्ताओं का मकसद यह देखना था कि युवावस्था में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन हार्ट की धमनियों में कैल्शियम जमा होने (CAC) से कैसे जुड़ा है। CAC यानी अरटरी में कैल्शियम जमा होना, हार्ट डिजीज का शुरुआती संकेत हो सकता है।