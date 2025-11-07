Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

क्या दूध पीने से बढ़ रहा है Heart Attack का खतरा? दिल की नसें ब्लॉक होने वाले दावे पर नई रिसर्च का खुलासा

Milk Heart Health: कई सालों से पूरा दूध हार्ट के लिए हानिकारक माना जाता रहा है, लेकिन नई स्टडी बताती है कि फुल-फैट दूध दिल को नुकसान नहीं बल्कि सुरक्षा भी दे सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 07, 2025

Milk Heart Health

Milk Heart Health (Photo- gemini ai)

Milk Heart Health: कई दशकों से फुल-फैट दूध को हार्ट हेल्थ के लिए बुरा माना जाता रहा है। लोग कहते थे कि यह कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और धमनियों में जमा हो जाता है। लेकिन हाल ही में हुए CARDIA स्टडी ने इस सोच को थोड़ा उलट दिया है। इस स्टडी में 1980 के दशक के मध्य से 3,000 से ज्यादा लोगों को 25 साल तक फॉलो किया गया। शोधकर्ताओं का मकसद यह देखना था कि युवावस्था में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन हार्ट की धमनियों में कैल्शियम जमा होने (CAC) से कैसे जुड़ा है। CAC यानी अरटरी में कैल्शियम जमा होना, हार्ट डिजीज का शुरुआती संकेत हो सकता है।

फुल-फैट डेयरी मददगार हो सकती है, हानिकारक नहीं

3,110 प्रतिभागियों में से 904 लोगों में समय के साथ कैल्शियम जमा होने के लक्षण पाए गए। जब शोधकर्ताओं ने उनकी खाने-पीने की आदतों का विश्लेषण किया, तो उन्होंने हैरानीजनक नतीजा पाया, जो लोग ज्यादा फुल-फैट दूध, दही या चीज खाते थे, उनमें अरटरी में नुकसान कम देखा गया। साधारण शब्दों में कहें तो, जो लोग नियमित रूप से फुल-फैट डेयरी का सेवन करते थे, उनकी धमनियों में कैल्शियम जमा होने की संभावना कम थी, उन लोगों के जो कम-फैट या कम डेयरी खाते थे।

दूध की फैट इतनी बुरी क्यों नहीं

पुराने समय में सोचा जाता था कि दूध में फैट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हार्ट डिजीज का कारण बन सकता है। लेकिन शरीर इतना सिंपल नहीं है। फुल-फैट डेयरी में कई तरह की फैटी एसिड्स होती हैं। इनमें कुछ HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने और इन्फ्लेमेशन घटाने वाले भी होते हैं, जो दिल के लिए फायदेमंद हैं। इसके अलावा, जो लोग ज्यादा डेयरी खाते थे, उनका BMI थोड़ा कम पाया गया, जिससे लगता है कि डेयरी खाने से पेट जल्दी भरा महसूस होता है और लोग बाकी डायट में ओवरईटिंग नहीं करते।

फुल-फैट दूध पीएं या लो-फैट?

ध्यान रहे, यह स्टडी सिर्फ संबंध दिखाती है, कारण नहीं। यानी कि फुल-फैट दूध पीने से सीधा हार्ट ठीक रहेगा, यह साबित नहीं हुआ। हार्ट हेल्थ पर डीट, जीन, एक्टिविटी जैसे फैक्टर्स भी बहुत मायने रखते हैं। एक्सपर्ट अब मानते हैं कि सिर्फ फैट पर ध्यान देने के बजाय पूरे खाने के पैटर्न को देखें। डेयरी का सेवन संतुलित और न्यूट्रिएंट-रिच डायट के हिस्से के रूप में होना चाहिए, न कि जंक और हाई-सुगर फूड्स के साथ।

ये भी पढ़ें

Heart Attack Causes : 99% हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह बनते है ये 4 कारण – चौंकाने वाली स्टडी
स्वास्थ्य
Heart Attack Causes

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Nov 2025 02:43 pm

Hindi News / Health / क्या दूध पीने से बढ़ रहा है Heart Attack का खतरा? दिल की नसें ब्लॉक होने वाले दावे पर नई रिसर्च का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

20 साल के मरीज की बिना चीरा लगाए ही निकाल दी गांठ, डॉक्टर्स बोले ‘राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में पहली बार हुई इस तकनीक से सर्जरी’

जयपुर

Delhi Pollution Health Risk: दिल्ली की हवा बन चुकी है साइलेंट किलर, बढ़ते कार्बन लेवल से कैंसर और लंग्स डिजीज का खतरा

Delhi-NCR AQI
स्वास्थ्य

Sulakshana Pandit Death Reason: सुलक्षणा पंडित का कार्डियक अरेस्ट से अचानक निधन,एक्सपर्ट से जानें दिल से जुड़ी समस्याओं से बचने के प्रभावी उपाय

sulakshana pandit, sulakshana pandit death, sulakshana pandit death reason
स्वास्थ्य

थायरॉयड कैंसर से 55 की उम्र में KGF एक्टर हरीश रॉय का निधन, जानें शुरुआती संकेत

Harish Rai Thyroid Cancer
स्वास्थ्य

Blood Sugar: IIT मद्रास की नई खोज, डायबिटीज मरीजों को अब नहीं चुभानी पड़ेगी सुई, आसान होगा ब्लड शुगर टेस्ट

diabetes patients India, needle-free glucose monitor, non-invasive glucose testing, wearable glucose monitor,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.