अगर इस अंग में है सूजन? तो ये किडनी की बीमारी का शुरुआती लक्षण हो सकता है! जानिए कैसे करें बचाव

पैर में सूजन किडनी की बीमारी का शुरुआती संकेत Swelling in the leg is an early sign of kidney disease. बहुत से लोग पैरों में सूजन को किडनी (Kidney) की समस्या का शुरुआती लक्षण नहीं मानते और इसे नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने कहा, "पैरों में सूजन शरीर में अतिरिक्त पानी और नमक जमा होने का संकेत होता है। किडनी का मुख्य काम शरीर में पानी और नमक का संतुलन बनाए रखना होता है। लेकिन जब किडनी (Kidney) खराब हो जाती है, तो वह यह काम नहीं कर पाती। इससे हाई ब्लड प्रेशर (High blood pressure) भी हो जाता है।

नेफ्रोटिक सिंड्रोम Nephrotic Syndrome नेफ्रोटिक सिंड्रोम (Nephrotic Syndrome) तब होता है जब शरीर मूत्र में अतिरिक्त प्रोटीन स्रावित करता है। किडनी में छोटी रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं जो शरीर में अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को फ़िल्टर करती हैं। पैरों में सूजन के अलावा, व्यक्ति को आंखों के आसपास सूजन, झागदार पेशाब और वजन बढ़ने का अनुभव हो सकता है।

जांच में पता चला कि लड़के को नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक गंभीर रूप, कोलैप्सिंग नेफ्राइटिस, था। डॉक्टर बंसल ने बताया, "यह लड़का अपने पैरों में एक हफ्ते से सूजन की समस्या लेकर मेरे पास आया था। जांच में उसके पैरों और पेट में बहुत ज्यादा सूजन थी। उसके पिता ने बताया कि वह पहले ठीक था। उसे सिर्फ यही सूजन थी और कोई और परेशानी नहीं थी।





डॉक्टर के अनुसार, अगर इलाज में देरी होती तो मरीज को गुर्दे का काम खराब होने या ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हो सकता था। यह मामला किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षणों, जैसे कि पैरों में सूजन को पहचानने के महत्व को दर्शाता है। डॉक्टर बंसल ने इस बीमारी का सही निदान करने के लिए शुरुआती किडनी बायोप्सी की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने इस बीमारी के प्रबंधन में रक्त एल्बुमिन के स्तर को बनाए रखने और समय पर इलाज शुरू करने के महत्व पर प्रकाश डाला। एक महीने के गहन इलाज के बाद, जिसमें मरीज को नसों में एल्बुमिन और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करने वाले इंजेक्शन दिए गए, उसकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हुआ।

डायबिटीज के बढ़ते मामलों के साथ, किडनी खराब होने और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मामले भी बढ़ रहे हैं। डॉक्टर ने इन दीर्घकालिक बीमारियों वाले मरीजों के लिए दीर्घकालिक देखभाल और नियमित जांच के महत्व पर जोर दिया ताकि जटिलताओं को कम किया जा सके।