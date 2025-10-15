Ear Care Tips : कान में खुजली होने का क्या है मतलब, इलाज के लिए तेल डालें या नहीं? डॉक्टर से जानिए

अक्सर दादी-नानी के नुस्खों में सरसों या नारियल तेल डालने की सलाह दी जाती है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार हर स्थिति में ऐसा करना सुरक्षित नहीं है। अगर कान में इन्फेक्शन या फंगस है, तो तेल डालने से समस्या और बढ़ सकती है। अगर कान में छेद (perforated eardrum) है, तो तेल डालना बेहद खतरनाक है। इससे सुनने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। केवल सूखापन की वजह से हल्की खुजली हो तो डॉक्टर की सलाह से ear drops या मिनरल ऑयल का सीमित उपयोग किया जा सकता है।