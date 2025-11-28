Early Signs of Heart Failure: क्या झुकने पर आपकी भी सांस फूलने लगती है तो सावधान! ये हार्ट फेलियर का हो सकता है संकेत

अमरीका के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. दिमित्री यारनोव जिसे इंस्टाग्राम पर Heart Transplant Doc के नाम से जाना जाता है| वो कहतें है की आमतौर पर ये घटना आपके दिल के लिए एक छिपा हुआ रेड फ्लैग हो सकती है।यदि झुकते समय आपकी अचानक से सांस फूल जाती है, थोड़ी देर बाद ये ठीक भी हो जाता है अगर इसके साथ छाती में दर्द और सूजन भी है, तो ये हृदय संबंधी परेशानी का शुरूआती संकेत हो सकता है। उन्होंने समझाया कि ये आपके दिल का आपको एक मैसेज देने की कोशिश भी हो सकती है। यदि समय रहते इस पर ध्यान देगें तो ये आपको हार्ट फेलियर से बचा सकता है।