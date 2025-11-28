Patrika LogoSwitch to English

Early Signs of Heart Failure: क्या झुकने पर आपकी भी सांस फूलने लगती है तो सावधान! ये हार्ट फेलियर का हो सकता है संकेत

Early Signs of Heart Failure: झुकते समय आपकी भी सांस फूलती हैं तो थोड़ा संभल जाइए! ये छोटी सी प्रोब्लम आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवा सकती है जानिए क्यों अमरीकी विशेषज्ञ इसको गंभीरता से लेने की बात कर रहे हैं।

3 min read
भारत

image

Dimple Yadav

image

Nidhi Yadav

Nov 28, 2025

Early Signs of Heart Failure

Early Signs of Heart Failure (photo- gemini ai)

Early Signs of Heart Failure: क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप जूते का फीता बांधने के लिए नीचे झुकते हैं, तो कभी- कभी आपकी सांस फूलने लगती है। हमें ये बात छोटी सी लगती है,और इसको हम "मैं बस थोड़ा आउट ऑफ शेप हो गया हूं" कहकर टाल देते हैं। लेकिन अमरीका के हृदय रोग विशेषज्ञों ने बताया कि इस अजीब एहसास को, बेंडोपनिया (Bendopnea) कहते हैं। जो हमारे दिल लिए एक खामोश चेतावनी है। ये हल्का सा झुकना आपके दिल पर अचानक से बढ़ने वाले दबाव को बताता है। जिसके कारण हार्ट फेलियर भी हो सकता है।

अमरीका के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. दिमित्री यारनोव जिसे इंस्टाग्राम पर Heart Transplant Doc के नाम से जाना जाता है| वो कहतें है की आमतौर पर ये घटना आपके दिल के लिए एक छिपा हुआ रेड फ्लैग हो सकती है।यदि झुकते समय आपकी अचानक से सांस फूल जाती है, थोड़ी देर बाद ये ठीक भी हो जाता है अगर इसके साथ छाती में दर्द और सूजन भी है, तो ये हृदय संबंधी परेशानी का शुरूआती संकेत हो सकता है। उन्होंने समझाया कि ये आपके दिल का आपको एक मैसेज देने की कोशिश भी हो सकती है। यदि समय रहते इस पर ध्यान देगें तो ये आपको हार्ट फेलियर से बचा सकता है।

क्या है बेंडोपनिया (Bendopnea Symptoms)

आगे की और झुकने के कुछ सेकंड के बाद अगर आपको सांस की कमी महसूस होती है तो इसको बेंडोपनिया कहा जाता है| ऐसा आपको अपने जूते बांधते, मोजे पहनते या कोई चीज उठाते समय महसूस हो सकता है। इसके लक्षण आमतौर पर झुकने के लगभग 8-30 सेकंड के भीतर शुरू होते हैं, और जैसे ही आप सीधे होते हैं, वे कम भी हो जाते हैं।

डॉक्टर्स की मानें तो, जब हृदय के वेंट्रिकल्स में अंदर का दबाव बढ़ जाता है तो बेंडोपनिया अधिक होता है, क्योंकि हृदय का पंपिगं की वजह से पहले ही कमजोर हो चुका होता है। जब आप झुकते हैं, तो आपके पेट और पैरों से रक्त तेजी से हृदय में आता है, और जब आपका हार्ट इस बढ़ी हुई मात्रा को कंट्रोल के लिए मेहनत करता है, तो इस दबाव से आपकी सांस फूलने लगती है।

क्या कहतें है शोध?

बेंडोपनिया पर सबसे पहले 2014 में एक अध्यययन किया गया था। इसमें सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के 102 मरीजों पर शोध हुआ जिसमें लगभग 28% में बेंडोपनिया पाया गया। क्यूंकि उनके हार्ट का रक्त प्रवाह इस बदलाव का सामना नहीं कर सकता था और इस कारण से झुकने के कुछ देर बाद ही तनाव के साथ सांस फूलने लगी। इसके बाद 179 एम्बुलेटरी हार्ट-फेलियर के मरीजों का एक फॉलो-अप किया गया जिसमें देखा गया कि 18% मरीजों को बेंडोपनिया था।और अजीब बात ये थी कि इन व्यक्तियों को 3 महीने के अंदर ही हार्ट-फेलियर होने की संभावना थी।

हाल ही के एक शोध में पाया गया कि झुकने पर ऑक्सीजन संतृप्ति (oxygen saturation) में बदलाव होता है,जिसे "बेंडिंग ऑक्सीजन संतृप्ति सूचकांक" या BOSI कहा जाता है| इसमें क्रोनिक हार्ट फेलियर के 440 मरीजों का एक अध्ययन हुआ जिसमें देखा गया कि, झुकते समय इन मरीजों में सांस फूलना स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन इनमें 2 वर्षों में हार्ट फेलियर की घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है।

बेंडोपनिया से बचने के क्या करें ? (Bendopnea Treatment)

तुरंत संकेतों को पहचानें (Identify signs) -

अपने सांस लेने के पैटर्न पर गौर करें और अगर आपको झुकने के कुछ सेकंड के ही बाद सांस लेने में दिक्कत आती है तो इसको थकान या मोटापा समझकर टालने की बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

दिनचर्या में भी सुधार करें ( daily routine) -

डॉक्टर की सलाह से नमक और तरल पेय का सेवन थोड़ा काम करें क्यूंकि ये फ्लूइड हार्ट पर पड़ने वाले दबाव को बढ़ा देता है| तेजी से झुकने से बचें और अपना वजन थोड़ा कंट्रोल में रखें।

heart failure,heart disease,heart failure, health news,

Updated on:

28 Nov 2025 04:47 pm

Published on:

28 Nov 2025 04:17 pm

Hindi News / Health / Early Signs of Heart Failure: क्या झुकने पर आपकी भी सांस फूलने लगती है तो सावधान! ये हार्ट फेलियर का हो सकता है संकेत

स्वास्थ्य

Patrika Special News
