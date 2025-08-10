10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Eating Non Veg Daily : 47,500 लोगों को 8 साल तक खिलाया गया मांस, शोध में पता चली ये 6 जानलेवा बीमारियां

Eating Non Veg Daily Side Effects : ऑक्सफोर्ड की शोध (Oxford Study) में नॉन वेज खाने व हेल्थ रिस्क को लेकर बताया गया है। जानिए, मीट खाने से किस तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

भारत

Ravi Gupta

Aug 10, 2025

Oxford study meat health risks, non vegetarian food risks, heart disease, type 2 diabetes,
Oxford study meat health risks | प्रतीकात्मक फोटो | सोर्स- Grok

Eating Non Veg Daily Side Effects : क्या आप हर दिन मांस खाते हैं? अगर हां, तो आपको ऑक्सफोर्ड की शोध (Oxford Study) को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 47 हजार से अधिक लोगों पर ये स्टडी की गई। ये सभी लोग हर दिन मांस का सेवन किए। जिसमें इस बात का पता चला कि हर दिन मांस खाना कितनी सारी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है।

शोध के लिए 8 साल तक खिलाया गया मांस

ऑक्सफोर्ड की स्टडी बीएमसी मेडिसीन में प्रकाशित है। इस स्टडी के मुताबिक, 47,500 लोगों को 8 साल तक मांस खिलाय गया। हर दिन मांस का सेवन करने से इनके अंदर काफी बदलाव देखने को मिला। शोध में शामिल व्यस्कों को कई तरह की बीमारी ने जकड़ लिया था या उनके अंदर गंभीर बीमारियों के रिस्क साइन दिखे।

ये भी पढ़ें

Chicken Meat Cause Cancer : चिकन-मटन खाने से कैंसर होता है? जानिए कैंसर के डॉक्टर ने क्या कहा
स्वास्थ्य
Chicken Meat Cancer Link, cancer doctor, chicken and red meat cancer link, Is chicken meat harmful,

Eating meat and Health risks | मांस का सेवन व स्वास्थ्य समस्या

ऑक्सफोर्ड की स्टडी के अनुसार, मांस खाने के हर दिन सेवन से 6 गंभीर बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। ये सभी बीमारियां लिवर, पेट आदि से जुड़ी हैं। साथ ही 25 सामान्य गैर-कैंसरयुक्त (common non-cancerous health conditions) का रिस्क बढ़ सकता है।

नियमित मीट खाने से होने वाली समस्याएं

शोध के अनुसार, नियमित रूप से यानी सप्ताह में तीन बार भी रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट खाने से हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें होती हैं। खासकर के हार्ट की समस्या, डायबिटिज, लिवर की बीमारी, मोटापा, निमोनिया आदि का रिस्क बढ़ जाता है।

Expert Advice : डॉक्टर की सलाह क्या है?

नॉन वेज खाना और गंभीर बीमारियों के रिस्क पर कैंसर सर्जन डॉ. जयेश शर्मा कहते हैं, किसी भी खाना को संतुलित रूप से सेवन करना चाहिए। चिकन, मटन या मछली का सेवन हर दिन नहीं करना चाहिए। इसे आप सप्ताह में एक बार खाएं। साथ ही अच्छी तरह पकाएं और 100-150 ग्राम तक ही सेवन करें। अगर आपकी डाइट में ये संतुलित रूप से है तो आपको इससे नुकसान नहीं हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Thai Magur: क्या सच में इस मछली को खाने से होता है कैंसर, जानिए कैंसर के डॉक्टर ने क्या कहा
स्वास्थ्य
poisonous fish, dangers fish , Thai Magur,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health news

लाइफस्टाइल

Published on:

10 Aug 2025 04:27 pm

Hindi News / Health / Eating Non Veg Daily : 47,500 लोगों को 8 साल तक खिलाया गया मांस, शोध में पता चली ये 6 जानलेवा बीमारियां

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.