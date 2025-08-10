Eating Non Veg Daily : 47,500 लोगों को 8 साल तक खिलाया गया मांस, शोध में पता चली ये 6 जानलेवा बीमारियां

नॉन वेज खाना और गंभीर बीमारियों के रिस्क पर कैंसर सर्जन डॉ. जयेश शर्मा कहते हैं, किसी भी खाना को संतुलित रूप से सेवन करना चाहिए। चिकन, मटन या मछली का सेवन हर दिन नहीं करना चाहिए। इसे आप सप्ताह में एक बार खाएं। साथ ही अच्छी तरह पकाएं और 100-150 ग्राम तक ही सेवन करें। अगर आपकी डाइट में ये संतुलित रूप से है तो आपको इससे नुकसान नहीं हो सकता है।