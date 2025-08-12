Egg Vs Paneer प्रोटीन के मामले में कौन है ज्यादा फायदेमंद

वजन घटाने वालों के लिए अंडा एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह कम कैलोरी में हाई-क्वालिटी प्रोटीन प्रदान करता है और आसानी से पच जाता है। वहीं, मसल्स गेन करने वालों के लिए पनीर फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन और फैट होते हैं, जो लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिहाज से भी पनीर बेहद उपयोगी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डियों के लिए वरदान साबित होते हैं। अंडा और पनीर, दोनों ही अपनी-अपनी जगह बेहतरीन प्रोटीन स्रोत हैं। इनमें से कौन-सा आपके लिए बेहतर है, यह आपके फिटनेस गोल और स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करता है। बैलेंस डाइट में दोनों को सही मात्रा में शामिल करना एक स्मार्ट और हेल्दी फैसला हो सकता है।