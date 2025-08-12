Egg Vs Paneer प्रोटीन के मामले में कौन है ज्यादा फायदेमंद

Egg Vs Paneer Protein: जब बात सेहत की आती है, तो प्रोटीन युक्त डाइट को सबसे पहले फॉलो किया जाता है, क्योंकि यह मसल्स बनाने, वजन कम करने और शरीर की बेहतर शेप के लिए बेहद जरूरी होता है। ऐसे में लोग प्रोटीन से भरपूर डाइट में अंडा और पनीर को बेहतरीन स्रोत मानते हैं। लेकिन सवाल यह भी कई लोगों के मन में आता है कि आखिर इनमें से सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन है? और प्रोटीन रिच होने के मामले में क्या अंडा अपने हाई-क्वालिटी प्रोटीन और लो कैलोरी के कारण बेहतर विकल्प है, या फिर पनीर अपने हाई प्रोटीन और कैल्शियम कंटेंट की वजह से बजी मारता है? आइए जानें कि आपकी डाइट के लिए कौन-सा विकल्प ज्यादा उपयुक्त है।
|घटक (Component)
|मात्रा (Amount)
|अंडे का वजन
|50 ग्राम
|कुल प्रोटीन
|6 ग्राम
|सफेदी में प्रोटीन
|3.6 ग्राम
|जर्दी में प्रोटीन
|2.7 ग्राम
|जरूरी अमीनो एसिड्स
|9
|विटामिन्स (A, D, E, B12)
|शामिल
|कोलाइन
|शामिल
|राइबोफ्लेविन
|शामिल
|कोलेस्ट्रॉल
|मौजूद
एक बड़ा अंडा (लगभग 50 ग्राम) करीब 6 ग्राम प्रोटीन देता है। इसकी सफेदी में लगभग 3.6 ग्राम और जर्दी में लगभग 2.7 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। अंडा ‘कम्प्लीट प्रोटीन’ सोर्स है, यानी इसमें सभी नौ जरूरी अमीनो एसिड होते हैं, जो मांसपेशियों के निर्माण और रिपेयर के लिए बेहद अहम हैं।
इसके अलावा, अंडे में विटामिन A, D, E, B12, कोलाइन और राइबोफ्लेविन जैसे न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं, जो आंखों, ब्रेन हेल्थ और मेटाबॉलिज़्म के लिए फायदेमंद हैं। हालांकि, इसकी जर्दी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी होती है, इसलिए जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्या है, उन्हें इसकी खुराक कंट्रोल में रखनी चाहिए।
|घटक (Component)
|मात्रा / जानकारी
|पनीर की मात्रा
|100 ग्राम
|प्रोटीन
|18–22 ग्राम
|कैल्शियम
|मौजूद (अच्छा स्रोत)
|फॉस्फोरस
|मौजूद (अच्छा स्रोत)
|प्रोटीन की गुणवत्ता
|अधूरा (कुछ जरूरी अमीनो एसिड कम मात्रा में)
|फैट
|अधिक (विशेषकर फुल-फैट पनीर में)
|कैलोरी
|अधिक
|लो-फैट पनीर
|कैलोरी-डिफिसिट डाइट के लिए उपयुक्त
100 ग्राम पनीर में लगभग 18–22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यह कैल्शियम और फॉस्फोरस का बेहतरीन स्रोत है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है।हालांकि, पनीर का प्रोटीन अंडे जितना ‘कम्प्लीट’ नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ जरूरी अमीनो एसिड कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा, पनीर में फैट और कैलोरी भी ज्यादा होती हैं। खासतौर पर फुल-फैट पनीर में। अगर आप कैलोरी-डिफिसिट डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो लो-फैट पनीर चुनना बेहतर होगा।
वजन घटाने वालों के लिए अंडा एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह कम कैलोरी में हाई-क्वालिटी प्रोटीन प्रदान करता है और आसानी से पच जाता है। वहीं, मसल्स गेन करने वालों के लिए पनीर फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन और फैट होते हैं, जो लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिहाज से भी पनीर बेहद उपयोगी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डियों के लिए वरदान साबित होते हैं। अंडा और पनीर, दोनों ही अपनी-अपनी जगह बेहतरीन प्रोटीन स्रोत हैं। इनमें से कौन-सा आपके लिए बेहतर है, यह आपके फिटनेस गोल और स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करता है। बैलेंस डाइट में दोनों को सही मात्रा में शामिल करना एक स्मार्ट और हेल्दी फैसला हो सकता है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।