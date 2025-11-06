गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है? जानिए कौन-सा Vitamin है इसका असली कारण

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड, पैकेट वाले और प्रोसेस्ड खाने का सेवन काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे आहार में जरूरी पोषक तत्व बहुत कम रहती हैं। यही वजह है कि शरीर में विटामिन A, B, C, D, E और K की कमी आम हो गई है। इसके अलावा, ज्यादा दवाइयों का सेवन, कब्ज, या IBS (Irritable Bowel Syndrome) जैसी पाचन संबंधी समस्याएं भी शरीर में विटामिन्स के अवशोषण को कम कर देती हैं।