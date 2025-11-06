Patrika LogoSwitch to English

गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है? जानिए कौन-सा Vitamin है इसका असली कारण

Vitamin B12 Deficiency : अगर आप अक्सर गुस्सा या चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, तो यह सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शरीर में विटामिन B-12 और B6 की कमी का संकेत हो सकता है। जानिए इसके लक्षण, कारण और इसे दूर करने के घरेलू उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 06, 2025

Emotional imbalance due to vitamin deficiency

Emotional imbalance due to vitamin deficiency (photo- gemini ai)

Vitamin B12 Deficiency: गुस्सा आना एक कॉमन बॉडी रिस्पांस है, लेकिन अगर आप बार-बार चिड़चिड़े, बेचैन या गुस्से में रहने लगे हैं, तो यह सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक कारणों से भी जुड़ा हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, शरीर में कुछ खास विटामिन की कमी के चलते हमारे मूड और दिमाग के काम प्रभावित होते है, जिससे व्यक्ति को जल्दी गुस्सा आने लगता है।

विटामिन की कमी क्यों होती है?

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड, पैकेट वाले और प्रोसेस्ड खाने का सेवन काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे आहार में जरूरी पोषक तत्व बहुत कम रहती हैं। यही वजह है कि शरीर में विटामिन A, B, C, D, E और K की कमी आम हो गई है। इसके अलावा, ज्यादा दवाइयों का सेवन, कब्ज, या IBS (Irritable Bowel Syndrome) जैसी पाचन संबंधी समस्याएं भी शरीर में विटामिन्स के अवशोषण को कम कर देती हैं।

किस विटामिन की कमी से बढ़ता है गुस्सा?

जब शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, तो इसका असर सीधे दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। यही कारण है कि कई बार व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के ही गुस्से में रहने लगता है। विशेषज्ञ की माने तो विटामिन B-12 और विटामिन B6 की कमी सीधे हमारे ब्रेन फंक्शन और मूड कंट्रोल से जुड़ी होती है।

विटामिन B-12 की भूमिका

विटामिन B-12, जिसे कोबालमाइन (Cobalamin) भी कहा जाता है, एक वॉटर-सॉल्यूबल विटामिन है जो डीएनए निर्माण, न्यूरॉन हेल्थ और ब्लड सेल्स के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से व्यक्ति को थकान, कमजोरी, सांस फूलना, पीलिया, और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई जैसी समस्याएं होती हैं। सबसे खास बात यह है कि B-12 की कमी से डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन का असंतुलन हो जाता है, जिससे व्यक्ति तनाव, डिप्रेशन और गुस्से का शिकार बन सकता है।

विटामिन B6 की भूमिका

विटामिन B6 भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है। यह शरीर में सेरोटोनिन (मूड अच्छा रखने वाला हार्मोन) को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से नींद न आना, बेचैनी, घबराहट और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है।

कैसे पूरी करें विटामिन B-12 और B6 की कमी?

विटामिन B-12 के लिए आहार में मांस, मछली, अंडे, चिकन, दूध, दही और पनीर शामिल करें। शाकाहारी लोग सोया मिल्क, बादाम, केला, सेब, पालक, और चुकंदर का सेवन करें। विटामिन B6 के लिए अपने भोजन में आलू, छोले, टोफू, एवोकाडो, फोर्टिफाइड अनाज और सैल्मन मछली शामिल करें।

Mental Health: चिड़चिड़ापन, सुस्ती, गुस्सा जैसे लक्षण कहीं आपके इन गलत आदतों के कारण तो नहीं है, जानिए
स्वास्थ्य
चिड़चिड़ापन, सुस्ती, गुस्सा जैसे लक्षण कहीं आपके इन गलत आदतों के कारण तो नहीं है, जानिए

Published on:

06 Nov 2025 10:13 am

Hindi News / Health / गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है? जानिए कौन-सा Vitamin है इसका असली कारण

