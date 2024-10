हमेशा रहती है थकान और चिड़चिड़ापन? इस विटामिन की कमी को न करें नज़रअंदाज

महिलाओं के लिए मैग्नीशियम का महत्व The importance of magnesium for women महिलाओं के शरीर में मैग्नीशियम (Magnesium) हार्मोनल संतुलन बनाए रखने, हड्डियों की सेहत और दिल के कार्य को ठीक रखने में मदद करता है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान इसकी जरूरत और भी बढ़ जाती है। रोजाना 320 मिलीग्राम की सिफारिश की जाती है, जबकि गर्भावस्था के दौरान 350-360 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है।

आज की जीवनशैली में मैग्नीशियम की कमी Magnesium deficiency in today’s lifestyle आज की तेज़ रफ़्तार वाली जीवनशैली और फास्ट फूड के बढ़ते उपयोग के कारण, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, जिसमें मैग्नीशियम (Magnesium) भी शामिल है, आम हो गई है। एक अध्ययन के अनुसार, ज्यादातर भारतीयों में आयरन, कैल्शियम, फोलेट, आयोडीन, जिंक और मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है।

मानसिक स्वास्थ्य पर असर Impact on mental health मैग्नीशियम की कमी से व्यक्तित्व में बदलाव, चिड़चिड़ापन और चिंता जैसी मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं और हार्मोनल असंतुलन से पीड़ित महिलाओं में मैग्नीशियम की कमी का प्रतिशत भी अधिक होता है।

मैग्नीशियम की कमी से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव Health Effects of Magnesium Deficiency गर्भवती महिलाओं में मैग्नीशियम की कमी (Magnesium deficiency) से रक्त शर्करा स्तर पर असर हो सकता है और नवजात शिशु में जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि 15-42% स्वस्थ दिखने वाले लोगों में भी मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है।