Eye Cancer Early Signs: कम दिखाई देना, आंखों में जलन… ये हो सकता है गंभीर कैंसर का संकेत!

आम तौर पर ये लक्षण तभी दिखाई देते हैं जब कैंसर के सेल्स ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। लेकिन कुछ संकेत प्रारंभिक चेतावनी दे सकते हैं जब अचानक या धीरे-धीरे कम दिखाई देने लगे। रौशनी का झिलमिलाना या आंखों के सामने रोशनी का आना हो सकता है। आंखों का आकार बाहर की तरफ दिखने लगे। आंखों में खुजली, जलन या इरिटेशन या फिर आईलिड पर दाने या आईबॉल पर निशान हो। साथ ही आईबॉल का आई सॉकेट में खिसकना