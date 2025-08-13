Eye Floaters: आंखों के फ्लोटर्स को हल्के में न लें, ये आपके ब्लड प्रेशर और शुगर का अलार्म

वहीं, डायबिटीज में ब्लड शुगर ज्यादा होने से रेटिना की छोटी-छोटी नसें खराब हो जाती हैं, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। शुरुआती स्टेज में ज्यादा लक्षण नहीं दिखते, लेकिन जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, कमजोर नसें फट कर आंख के अंदर खून बहा सकती हैं, जिससे फ्लोटर्स और नजर की परेशानी होती है। कभी-कभी डायबिटीज में रेटिना अलग भी हो सकती है (रेटिनल डिटैचमेंट), जो इमरजेंसी स्थिति है और तुरंत इलाज जरूरी है।