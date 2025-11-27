Eyelash Health Signs: पलकें झड़ने लगी हैं? सावधान! इन 4 छुपी बीमारियों का हो सकता है संकेत

जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड ट्रांसलेशनल एंडोक्रिनोलॉजी में प्रकाशित 2024 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अनियंत्रित हाइपोथायरायडिज्म से पलकों की महत्वपूर्ण हानि हो सकती है। पलकें अचानक पतली होने लगें या किनारों से झड़ने लगें, तो इसका कारण थायरॉइड हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म (थायरॉइड कम काम करना) में पलकें खासकर बाहरी किनारों से झड़ने लगती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में पलकें कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। अगर इसके साथ थकान, वजन बढ़ना-घटना, मूड बदलना, बालों का झड़ना या त्वचा में बदलाव हो, तो डॉक्टर से थायरॉइड टेस्ट कराना जरूरी है। सही इलाज से पलकें दोबारा उगने लगती हैं।