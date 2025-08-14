Fatty Liver: बच्चों में बढ़ रहा फैटी लिवर, हार्वर्ड डॉक्टर ने बताई वजह

हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताया कि बच्चों को ज्यादा मीठा खिलाना खतरनाक हो सकता है। पेस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक और कुकीज जैसी चीजें शुगर से भरपूर होती हैं, जिसमें 50% ग्लूकोज और 50% फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज तो शरीर में ऊर्जा देता है, लेकिन ज्यादा फ्रक्टोज लिवर में फैट में बदल जाता है, जिससे फैटी लिवर हो सकता है। अगर इलाज न हो, तो सिरोसिस जैसी गंभीर स्थिति में लिवर ट्रांसप्लांट तक की जरूरत पड़ सकती है।