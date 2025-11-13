Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र

First New Malaria Drug: मलेरिया की पहली दवा को लेकर आया ये अपडेट, जानिए क्यों खास है ये दवा

First New Malaria Drug: मलेरिया एक ऐसी बीमारी है, जिसके कारण हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है, और इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब 25 साल बाद मलेरिया को लेकर एक नई उम्मीद सामने आई है। आइए जानिए क्या है इसका नया अपडेट।

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 13, 2025

Malaria prevention medicine latest updates|फोटो सोर्स –Patrika.com

First New Malaria Drug:मलेरिया जैसी घातक बीमारी से लड़ाई में एक बड़ी उम्मीद जग गई है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मलेरिया के इलाज के लिए एक नई दवा विकसित की है, जो पहले की दवाओं से अधिक प्रभावी और सुरक्षित बताई जा रही है। हेल्थ पॉलिसी के मुताबिक यह दवा उन मामलों में भी असर दिखा सकती है, जहां पुरानी दवाएं काम नहीं कर रही थीं। आइए जानते हैं, इस नई दवा की खासियत क्या है और यह मलेरिया के उपचार में कितना कारगर साबित हो सकती है।

नई दवा का ट्रायल

दुनियाभर में मलेरिया से लड़ाई को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। स्विस कंपनी Novartis ने मलेरिया के इलाज के लिए एक नई दवा विकसित की है, जिसका नाम है Ganaplacide/Lumefantrine (GanLum)। इस दवा ने ट्रायल में 97% से ज्यादा मरीजों को ठीक किया है, जो अब तक के इलाज से बेहतर नतीजा माना जा रहा है।

नई दवा उम्मीद की नई किरण


अब तक मलेरिया के लिए आर्टीमिसिनिन आधारित दवाएं ही मुख्य इलाज रही हैं, लेकिन कई अफ्रीकी और एशियाई देशों में परजीवी इन दवाओं के प्रति रजिस्टेंस (प्रतिरोध) दिखा रहे हैं। ऐसे में यह नई दवा उम्मीद की नई किरण बनकर आई है।इस दवा की खासियत यह है कि यह न सिर्फ शरीर से संक्रमण को खत्म करती है, बल्कि परजीवी (parasites) को भी रोकती है, यानी ये बीमारी के ट्रांसमिशन को कम कर सकती है।

डॉक्टरों के मुताबिक


डॉक्टरों के मुताबिक, इस दवा के साइड इफेक्ट भी सामान्य हैं और यह मरीजों के लिए सुरक्षित साबित हुई है। कंपनी आने वाले 12 से 18 महीनों में इसे मंजूरी के लिए पेश करने की तैयारी में है, ताकि इसे जल्द ही मलेरिया प्रभावित देशों में उपलब्ध कराया जा सके।

मलेरिया क्या है और यह क्यों गंभीर है


मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है, जो प्लाज़्मोडियम परजीवी से होती है। यह परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से इंसानों में फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द और कमजोरी शामिल हैं। यह बीमारी ज्यादातर गर्म और आर्द्र इलाकों में पाई जाती है।विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, साल 2023 में मलेरिया की वजह से दुनियाभर में करीब 5.97 लाख लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा बताता है कि मलेरिया आज भी एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है।

25 साल में पहली बार मलेरिया की नई दवा आई

पिछले 25 सालों में मलेरिया के इलाज में यह सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो GanLum न सिर्फ इलाज बल्कि मलेरिया की रोकथाम में भी गेमचेंजर साबित हो सकती है।

स्वास्थ्य

