First New Malaria Drug: मलेरिया की पहली दवा को लेकर आया ये अपडेट, जानिए क्यों खास है ये दवा

First New Malaria Drug:मलेरिया जैसी घातक बीमारी से लड़ाई में एक बड़ी उम्मीद जग गई है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मलेरिया के इलाज के लिए एक नई दवा विकसित की है, जो पहले की दवाओं से अधिक प्रभावी और सुरक्षित बताई जा रही है। हेल्थ पॉलिसी के मुताबिक यह दवा उन मामलों में भी असर दिखा सकती है, जहां पुरानी दवाएं काम नहीं कर रही थीं। आइए जानते हैं, इस नई दवा की खासियत क्या है और यह मलेरिया के उपचार में कितना कारगर साबित हो सकती है।