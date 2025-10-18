Foods That Increase Cancer Risk: क्या आपके घर में भी ऐसे रखते हैं अचार? जानिए कैसे बढ़ता है कैंसर का रिस्क

Foods That Increase Cancer Risk (photo- gemini ai)
Foods That Increase Cancer Risk: भारतीय रसोई में अचार (Pickle) का खास स्थान है। दाल-चावल हो या पराठा, बिना अचार के भोजन अधूरा लगता है। यह स्वाद में खट्टा, तीखा और लजीज होता है, जो फीके खाने को भी स्वादिष्ट बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अचार अगर गलत तरीके से रखा जाए या जरूरत से ज्यादा खाया जाए, तो यह सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? कैंसर हीलर सेंटर के डॉ. तरंग कृष्ण के अनुसार, अचार को गलत बर्तनों में स्टोर करने से कैंसर (Cancer) का खतरा बढ़ सकता है।
डॉ. तरंग कृष्ण बताते हैं कि अगर अचार को प्लास्टिक के डिब्बों में रखा जाए, तो इससे कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। अचार में तेल, नमक और मसाले की मात्रा अधिक होती है। जब ये सभी सामग्री प्लास्टिक के संपर्क में आती हैं, तो प्लास्टिक से हानिकारक केमिकल्स जैसे BPA (Bisphenol-A) और Phthalates निकलते हैं। ये केमिकल्स शरीर के हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ते हैं, जिन्हें एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहा जाता है। लंबे समय तक इनका सेवन करने से शरीर में विषैले तत्व जमा हो जाते हैं, जो धीरे-धीरे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की वजह बन सकते हैं।
यही कारण है कि पुरानी पीढ़ी के लोग अचार को कभी प्लास्टिक के डिब्बों में नहीं रखते थे। वे हमेशा कांच (Glass) या चीनी मिट्टी (Ceramic) के बर्तनों में ही अचार को स्टोर करते थे। ये बर्तन न केवल अचार का स्वाद बनाए रखते हैं, बल्कि उसे सुरक्षित भी रखते हैं।
डॉक्टरों की मानें तो अचार को कांच या सेरामिक जार में ही स्टोर करना सबसे बेहतर होता है। प्लास्टिक के डिब्बे से बचें क्योंकि उनमें गर्मी या तेल के संपर्क में आने पर केमिकल्स रिलीज होते हैं। धूप से दूर, ठंडी और सूखी जगह पर अचार रखें ताकि उसमें फंगस या बैक्टीरिया न पनपे। स्टोर करने से पहले जार को धूप में सुखाकर पूरी तरह सूखा लें। इससे अचार लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रहेगा।
अगर अचार का सेवन जरूरत से ज्यादा किया जाए, तो इससे गैस्ट्रिक कैंसर (Gastric Cancer) का जोखिम लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। शोधों में पाया गया है कि दक्षिण कोरिया (South Korea) जैसे देशों में, जहां किमची या पिकल्ड वेजिटेबल्स का सेवन अधिक होता है, वहां गैस्ट्रिक कैंसर के मामले काफी ज्यादा हैं। अचार में मौजूद अधिक सोडियम (नमक) शरीर में पानी की कमी, ब्लड प्रेशर बढ़ने और पेट की बीमारियों की वजह बन सकता है। इसलिए अचार का स्वाद जरूर लें, लेकिन सीमित मात्रा में।
