Foods That Increase Cancer Risk: क्या आपके घर में भी ऐसे रखते हैं अचार? जानिए कैसे बढ़ता है कैंसर का रिस्क

डॉ. तरंग कृष्ण बताते हैं कि अगर अचार को प्लास्टिक के डिब्बों में रखा जाए, तो इससे कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। अचार में तेल, नमक और मसाले की मात्रा अधिक होती है। जब ये सभी सामग्री प्लास्टिक के संपर्क में आती हैं, तो प्लास्टिक से हानिकारक केमिकल्स जैसे BPA (Bisphenol-A) और Phthalates निकलते हैं। ये केमिकल्स शरीर के हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ते हैं, जिन्हें एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहा जाता है। लंबे समय तक इनका सेवन करने से शरीर में विषैले तत्व जमा हो जाते हैं, जो धीरे-धीरे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की वजह बन सकते हैं।