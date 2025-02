Foods to Avoid in Summer: गर्मियों में इन खाद्य पदार्थों से बचें, सेहत के लिए हो सकते हैं हानिकारक!

Feb 11, 2025

Foods to Avoid in Summer: सर्दी जाने का समय आ गया है। अब सर्दी मात्र सुबह और शाम की रह गई है। ऐसे में लोगों के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है हम ऐसी क्या गलती नहीं करें जिससे हमारा स्वास्थ्य पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ें। क्योंकि गर्मियों के शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में कई ऐसी चीज है जिनका सेवन गर्मियों (Foods to Avoid in Summer) में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे में जानिए कौनेस खाद्य पदार्थ है जिनका सेवन हमें गर्मियों में नहीं करना चाहिए।

गर्मियों में इन खाद्य पदार्थों से बचें: Foods to Avoid in Summer तले हुए और ताजे तले हुए खाने गर्मियों में तले हुए और ताजे तले (Foods to Avoid in Summer) हुए खाने का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इनमें वसा और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, जिससे पेट में भारीपन, अपच और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ज्यादा तला हुआ खाना खाने से शरीर में हीट बढ़ सकता है, जिससे लू लगने का खतरा होता है। यह भी पढ़ें क्या नींद की कमी से वजन बढ़ सकता है? जानिए इसके कारण मीठे और शक्कर वाले खाद्य पदार्थ गर्मियों में मीठे खाद्य पदार्थ (Foods to Avoid in Summer) जैसे आइस क्रीम, बर्फी, रसगुल्ला और शर्करा से भरी मिठाईयां से बचना चाहिए। इनका सेवन शरीर में शर्करा का स्तर बढ़ा सकता है, जिससे वजन बढ़ने, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मीठी चीजें गर्मी में शरीर को ज्यादा गर्म कर सकती हैं और थकान का कारण बन सकती हैं। गर्मियों में मीठे खाद्य पदार्थ (Foods to Avoid in Summer) जैसे आइस क्रीम, बर्फी, रसगुल्ला और शर्करा से भरी मिठाईयां से बचना चाहिए। इनका सेवन शरीर में शर्करा का स्तर बढ़ा सकता है, जिससे वजन बढ़ने, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मीठी चीजें गर्मी में शरीर को ज्यादा गर्म कर सकती हैं और थकान का कारण बन सकती हैं। सोडा और कार्बोनेटेड ड्रिंक गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स जैसे सोडा, पैक्ड जूस और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन काफी बढ़ जाता है, लेकिन इनसे शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। इनमें ज्यादा चीनी, रंग और कृत्रिम स्वाद होते हैं, जो शरीर में पानी की कमी कर सकते हैं और पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बजाय, ताजे फल का रस या नारियल पानी पीना अधिक फायदेमंद होता है। स्पाइसी और मसालेदार भोजन गर्मियों में मसालेदार और तिखे खाने से बचना चाहिए। गरम मसालों से पेट में जलन, एसिडिटी और अपच की समस्या हो सकती है। इसके अलावा, ज्यादा मसालेदार खाना शरीर की गर्मी को और बढ़ा देता है, जिससे शरीर में थकान और पसीना अधिक आता है। हल्के और ताजे भोजन का सेवन इस मौसम में अधिक लाभकारी होता है। नॉन-वेज फूड्स गर्मियों में नॉन-वेज फूड्स (Foods to Avoid in Summer) जैसे चिकन, मटन या मच्छी का सेवन सीमित करना चाहिए। इनमें वसा की अधिकता होती है और इनका सेवन शरीर में गर्मी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा, नॉन-वेज खाने से शरीर में जलन और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर नॉन-वेज खाना जरूरी हो, तो इसे हल्का और सादा पकाएं। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड्स गर्मियों में प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड्स जैसे चिप्स, बिस्किट, इंस्टेंट नूडल्स आदि से भी बचना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों में ज्यादा शक्कर, नमक और हानिकारक रसायन होते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर सकते हैं। साथ ही, इनसे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जो गर्मियों में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। फ्रूट जूस में अतिरिक्त चीनी गर्मियों में ताजे फलों के जूस या शेक्स पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर इन जूस और शेक्स में अतिरिक्त चीनी मिलाई जाती है, तो यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। ज्यादा चीनी से वजन बढ़ सकता है और शुगर का स्तर बढ़ने का खतरा रहता है। इसलिए, ताजे फलों का जूस बिना चीनी मिलाए ही पीना चाहिए। यह भी पढ़ें आयुर्वेदिक हर्ब्स और मसाले: पाचन समस्याओं से राहत पाने के प्राकृतिक उपाय डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

