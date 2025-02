क्या नींद की कमी से वजन बढ़ सकता है? जानिए इसके कारण

नींद की कमी से वजन बढ़ने के कारण : Can lack of sleep cause weight gain हार्मोनल असंतुलन नींद का शरीर पर गहरा असर होता है, विशेष रूप से उन हार्मोन पर जो भूख और पाचन को नियंत्रित करते हैं। नींद की कमी (Can lack of sleep cause weight gain) से दो प्रमुख हार्मोन—लेप्टिन और घ्रेलिन—पर असर पड़ता है।

घ्रेलिन: यह हार्मोन भूख को उत्तेजित करता है। जब आप नींद से वंचित रहते हैं, तो घ्रेलिन का स्तर बढ़ जाता है और लेप्टिन का स्तर घट जाता है, जिसके कारण आपको अधिक भूख लगने लगती है और आप ज़रूरत से ज्यादा खाने लगते हैं।

आलस्य और शारीरिक गतिविधियों की कमी जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो आपका शरीर थका हुआ महसूस करता है, जिससे शारीरिक गतिविधियाँ और व्यायाम करने की इच्छा कम हो जाती है। इससे कैलोरी बर्निंग कम हो जाती है और वजन बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके अलावा, नींद की कमी (Can lack of sleep cause weight gain) से ऊर्जा का स्तर भी घट सकता है, जिससे लोग ज्यादा समय बैठने या कम सक्रिय रहने लगते हैं।

तनाव और कोर्टिसोल का स्तर नींद की कमी शरीर में तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर बढ़ा सकती है। कोर्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर शरीर को ज्यादा वसा जमा करने के लिए उत्तेजित करता है, खासकर पेट के आस-पास। इसके परिणामस्वरूप पेट की चर्बी (belly fat) बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।

खाने के विकल्प नींद की कमी के कारण अक्सर हम अधिक कैलोरी वाले, तले-भुने या मीठे खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित होते हैं। इसका कारण यह है कि जब आप थके हुए होते हैं तो आपका मस्तिष्क तुरंत ऊर्जा की तलाश करता है और आप कम पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों का चयन करते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होते। इसके अलावा, नींद की कमी से मीठा खाने की तलब भी बढ़ जाती है, जो अतिरिक्त वजन बढ़ाने का कारण बन सकती है।

समाधान और उपाय अब, यह जानना जरूरी है कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। यहां कुछ उपाय दिए गए हैं, जिनसे आप नींद की कमी और वजन बढ़ने (Can lack of sleep cause weight gain) के बीच के रिश्ते को नियंत्रित कर सकते हैं:

नींद की आदतें सुधारें: रोजाना एक निश्चित समय पर सोने और जागने की आदत डालें। यह शरीर के आंतरिक घड़ी (circadian rhythm) को ठीक करता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है।

व्यायाम करें: नियमित रूप से व्यायाम करना न केवल शरीर को फिट रखता है, बल्कि यह नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है।

तनाव कम करें: योग, ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीकें तनाव को कम करने में मदद कर सकती हैं, जिससे नींद में सुधार होगा।

स्वस्थ आहार लें: संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें, जो शरीर को उचित ऊर्जा प्रदान करता है और वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है।