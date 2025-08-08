8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

French Fries Diabetes Risk: फ्रेंच फ्राइज खाने से पहले 10 बार सोचेंगे आप, हो सकता है इस भंयकर बीमारी का खतरा

French Fries Diabetes Risk: नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि हफ्ते में 3 बार फ्रेंच फ्राइज खाने से टाइप-2 डायबिटीज का खतरा 20% तक बढ़ सकता है। जानिए इस स्टडी की पूरी जानकारी और क्या खाने से आप सेहतमंद रह सकते हैं।

भारत

Dimple Yadav

Aug 08, 2025

French Fries Diabetes Risk
French Fries Diabetes Risk (photo- freepik)

French Fries Diabetes Risk: अगर आपको आलू खाना पसंद है, तो जरा ठहरिए। एक नई रिसर्च कहती है कि हफ्ते में तीन बार फ्रेंच फ्राइज खाने से टाइप-2 डायबिटीज का खतरा 20% तक बढ़ सकता है। जी हां, ये वही बीमारी है जो आजकल हर उम्र के लोगों को परेशान कर रही है।

रिसर्च में साफ कहा गया है कि उबले, भुने या मैश किए हुए आलू से कोई खतरा नहीं होता। यानी आलू खुद नुकसान नहीं करता, लेकिन जब आप उसे तलकर फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, तब दिक्कत शुरू होती है। उसमें ज्यादा तेल, नमक और ट्रांस फैट आ जाते हैं, जो हमारे शरीर पर बुरा असर डालते हैं।

ये भी पढ़ें

Night Coffee Effects: रात को कॉफी पीना महिलाओं के लिए खतरनाक! नई रिसर्च में खुलासा
लाइफस्टाइल
Night Coffee Effects

रिसर्च में क्या निकला?

यह अध्ययन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (BMJ) में छपा है। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों की डाइट पर 30 साल तक नजर रखी गई। इस दौरान करीब 22,299 लोगों को डायबिटीज हो गई। रिसर्च में यह देखा गया कि जिन लोगों ने फ्रेंच फ्राइज ज्यादा खाए, उनमें डायबिटीज का खतरा ज्यादा रहा।

हेल्दी ऑप्शन क्या हैं?

शोधकर्ताओं का कहना है कि फ्रेंच फ्राइज की जगह साबुत अनाज (Whole Grains) को डाइट में शामिल करें। इससे न सिर्फ डायबिटीज का खतरा कम होगा, बल्कि सेहत भी सुधरेगी। फ्रेंच फ्राइज की जगह अगर आप उबला आलू खाएं, तो कोई नुकसान नहीं होगा।

प्रोफेसर का क्या कहना है?

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाल्टर विलेट ने कहा कि अगर हम अपने खाने में थोड़ा सा बदलाव करें, जैसे फ्रेंच फ्राइज की जगह हेल्दी चीजें खाएं, तो टाइप-2 डायबिटीज का खतरा काफी हद तक घट सकता है।

ये भी पढ़ें

Tori Sabji Benefits : तोरई खाने के एक नहीं कई हैं फायदे, डायबिटिज करे कंट्रोल, पेट साफ करने के लिए भी रामबाण
डाइट फिटनेस
Tori sabji benefits, Tori ke fayde, Tori khane se kya hota hai, Tori sabji for diabetes, Tori for blood sugar, Tori health benefits,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

हैल्दी ब्रेकफास्ट

Healthy Lifestyle

Published on:

08 Aug 2025 05:59 pm

Hindi News / Health / French Fries Diabetes Risk: फ्रेंच फ्राइज खाने से पहले 10 बार सोचेंगे आप, हो सकता है इस भंयकर बीमारी का खतरा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.