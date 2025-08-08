French Fries Diabetes Risk: फ्रेंच फ्राइज खाने से पहले 10 बार सोचेंगे आप, हो सकता है इस भंयकर बीमारी का खतरा

French Fries Diabetes Risk: अगर आपको आलू खाना पसंद है, तो जरा ठहरिए। एक नई रिसर्च कहती है कि हफ्ते में तीन बार फ्रेंच फ्राइज खाने से टाइप-2 डायबिटीज का खतरा 20% तक बढ़ सकता है। जी हां, ये वही बीमारी है जो आजकल हर उम्र के लोगों को परेशान कर रही है।
रिसर्च में साफ कहा गया है कि उबले, भुने या मैश किए हुए आलू से कोई खतरा नहीं होता। यानी आलू खुद नुकसान नहीं करता, लेकिन जब आप उसे तलकर फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, तब दिक्कत शुरू होती है। उसमें ज्यादा तेल, नमक और ट्रांस फैट आ जाते हैं, जो हमारे शरीर पर बुरा असर डालते हैं।
यह अध्ययन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (BMJ) में छपा है। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों की डाइट पर 30 साल तक नजर रखी गई। इस दौरान करीब 22,299 लोगों को डायबिटीज हो गई। रिसर्च में यह देखा गया कि जिन लोगों ने फ्रेंच फ्राइज ज्यादा खाए, उनमें डायबिटीज का खतरा ज्यादा रहा।
शोधकर्ताओं का कहना है कि फ्रेंच फ्राइज की जगह साबुत अनाज (Whole Grains) को डाइट में शामिल करें। इससे न सिर्फ डायबिटीज का खतरा कम होगा, बल्कि सेहत भी सुधरेगी। फ्रेंच फ्राइज की जगह अगर आप उबला आलू खाएं, तो कोई नुकसान नहीं होगा।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाल्टर विलेट ने कहा कि अगर हम अपने खाने में थोड़ा सा बदलाव करें, जैसे फ्रेंच फ्राइज की जगह हेल्दी चीजें खाएं, तो टाइप-2 डायबिटीज का खतरा काफी हद तक घट सकता है।