General Surgery FAQs: हर्निया, गॉलस्टोन और फिस्टुला क्या सर्जरी ही है आखिरी रास्ता? डॉ से जानिए आपके सामान्य सवालों के जवाब

General Surgery FAQs: लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. मुकेश शर्मा से जानें कुछ आम सर्जरी और पेट, पैर या त्वचा से जुड़ी परेशानियों के सवाल पेश किए गए हैं, जो मरीज अक्सर पूछते हैं।इनमें हर्निया, पित्ताशय की पथरी, अपेंडिक्स सर्जरी के बाद दर्द, वेन सर्जरी, फिस्टुला, ट्यूमर और लिपोमा जैसी समस्याएं शामिल हैं।आइए जानते हैं कि कब दवा से इलाज संभव है, कब सर्जरी जरूरी है और क्या पोस्ट-सर्जरी समस्याएं सामान्य हो सकती हैं।