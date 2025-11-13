Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

General Surgery FAQs: हर्निया, गॉलस्टोन और फिस्टुला क्या सर्जरी ही है आखिरी रास्ता? डॉ से जानिए आपके सामान्य सवालों के जवाब

General Surgery FAQs: लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. मुकेश शर्मा से जानें हर्निया के उपचार विकल्प, लैप्रोस्कोपिक गॉलस्टोन सर्जरी की सुरक्षा, रिकवरी समय, अपेंडिक्स सर्जरी के बाद दर्द और वैरिकोज वेन्स के लिए वेन सर्जरी की अनिवार्यता।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

image

Dr. Mukesh Sharma (Laparoscopic Surgeon)

Nov 13, 2025

Hernia treatment options,Gallstone surgery,Health news,

Expert doctor advice on surger|फोटो सोर्स –Freepik

General Surgery FAQs: लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. मुकेश शर्मा से जानें कुछ आम सर्जरी और पेट, पैर या त्वचा से जुड़ी परेशानियों के सवाल पेश किए गए हैं, जो मरीज अक्सर पूछते हैं।इनमें हर्निया, पित्ताशय की पथरी, अपेंडिक्स सर्जरी के बाद दर्द, वेन सर्जरी, फिस्टुला, ट्यूमर और लिपोमा जैसी समस्याएं शामिल हैं।आइए जानते हैं कि कब दवा से इलाज संभव है, कब सर्जरी जरूरी है और क्या पोस्ट-सर्जरी समस्याएं सामान्य हो सकती हैं।

1. मेरी उम्र 42 वर्ष है और मेरे पेट में हर्निया है। क्या इसका इलाज दवाओं से हो सकता है या सर्जरी ही इसका एकमात्र विकल्प है?
- अजय सिंह

2. मेरे पित्ताशय में स्टोन है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है। क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सुरक्षित होती है और कितने दिनों में ठीक हो जाता है?
-नीलम गुप्ता

3. मेरी उम्र 58 वर्ष है और मेरा अपेंडिक्स निकालने की सर्जरी हुई थी, लेकिन अब फिर से पेट के उसी हिस्से में दर्द होता है। क्या सर्जरी के बाद भी ऐसी समस्या हो सकती है?
- रामप्रसाद मीणा

4.मेरी उम्र 45 वर्ष है और मेरे पैर की नसें उभर आई हैं और डॉक्टर ने वेन सर्जरी बताई है। क्या ये सर्जरी जरूरी है या दवाओं से ठीक हो सकती है?
- रीता चौधरी

5. मेरी उम्र 50 वर्ष है और मेरी गुदा के पास फोड़ा बार-बार हो जाता है। डॉक्टर ने फिस्टुला बताया है और सर्जरी का कहा है। क्या इसका कोई स्थायी इलाज है?
- मोहित अग्रवाल

6.मेरी उम्र 60 वर्ष है और मेरे पेट में ट्यूमर निकला है। क्या हर ट्यूमर कैंसर होता है या कुछ ट्यूमर बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो जाते हैं?
- सुधा रानी

7. मेरे सीने पर एक छोटा लिपोमा (फैट की गांठ) है। क्या इसे सर्जरी से हटाना जरूरी है या ऐसे ही रहने देना ठीक है?
- अर्जुन वर्मा

8. मेरी उम्र 48 वर्ष है और मेरी सर्जरी के टांके वाले हिस्से में अब दर्द और सूजन है। क्या यह इंफेक्शन का संकेत हो सकता है?
- किरण देवी

ये भी पढ़ें

Asthma Vs Allergy: संभल जाइए! सुबह उठते ही छींक आना सामान्य एलर्जी नहीं, इस खतरनाक बीमारी के हो सकते हैं शुरुआती लक्षण
स्वास्थ्य
Asthma triggers, How to identify Asthma, Allergy symptoms in morning,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Nov 2025 05:15 pm

Published on:

13 Nov 2025 05:14 pm

Hindi News / Health / General Surgery FAQs: हर्निया, गॉलस्टोन और फिस्टुला क्या सर्जरी ही है आखिरी रास्ता? डॉ से जानिए आपके सामान्य सवालों के जवाब

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Asthma Vs Allergy: संभल जाइए! सुबह उठते ही छींक आना सामान्य एलर्जी नहीं, इस खतरनाक बीमारी के हो सकते हैं शुरुआती लक्षण

Asthma triggers, How to identify Asthma, Allergy symptoms in morning,
स्वास्थ्य

First New Malaria Drug: मलेरिया की पहली दवा को लेकर आया ये अपडेट, जानिए क्यों खास है ये दवा

malaria drug,new malaria treatment,malaria resistance,treatment for malaria,artemisinin resistance,Novartis malaria new drug,
स्वास्थ्य

Govinda Health: बॉडी बनाना गोविंदा को पड़ा भारी, बोले– योग करो, पर Yoga करने से पहले जान लें सद्गुरु की ये 5 बातें

Govinda,Govinda Health Update,Govinda Health,Govinda News,
लाइफस्टाइल

Panic Attacks Vs Heart Attacks: दीपिका कक्कड़ को पैनिक अटैक… जानिए ये हार्ट अटैक से अलग कैसे है

Panic Attacks vs Heart Attacks,Deepika Kakkar health news,Panic attack symptoms,
स्वास्थ्य

Cold Remedies: डॉक्टर भी हैरान! सॉक्स में आलू रखके सर्दी-जुकाम का उपचार करना कितना सही?

Viral Cold Remedies, putting a potato slices in your sock, cure a cold and cough, Expert advice,
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.