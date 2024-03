क्या आपको भी खाते ही भागना पड़ता है टॉयलेट? ये बीमारियां हो सकती हैं जिम्मेदार

Submitted by:

जयपुरPublished: Mar 06, 2024 11:03:02 am

आजकल कई लोग खाने के तुरंत बाद पॉटी जाने की आदत बना रहे हैं, जो उन्हें गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स (Gastrocolic reflex) के मरीज बना रही है। यह आदत न केवल दिनचर्या को प्रभावित करती है, बल्कि सेहत को भी खतरे में डालती है।

Going potty after eating food Causes Postprandial Pooping