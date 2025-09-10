खुशखबरी! भारत की पहली Malaria Vaccine को मिली मंजूरी, ICMR ने 5 कंपनियों को दिया लाइसेंस

भारत में मलेरिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, साल 2022 में करीब 1 लाख 76 हजार केस मिले थे। 2023 में ये बढ़कर 2 लाख से भी ज्यादा हो गए और 2024 में ये संख्या ढाई लाख के पार चली गई। इस साल भी मलेरिया के केस तेजी से बढ़ रहे हैं।