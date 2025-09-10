Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

खुशखबरी! भारत की पहली Malaria Vaccine को मिली मंजूरी, ICMR ने 5 कंपनियों को दिया लाइसेंस

ICMR Malaria Vaccine : ICMR ने वैक्सीन बनाने का लाइसेंस भारत में 5 कंपनियों को दिया है। AdfalciVax वैक्सीन से मलेरिया की रोकथाम में काफी मदद मिलेगी। जानिए कौन सी कंपनियां इस वैक्सीन को बना रही हैं।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 10, 2025

Malaria Vaccine
खुशखबरी! भारत की पहली Malaria Vaccine को मिली मंजूरी, ICMR ने 5 कंपनियों को दिया लाइसेंस

Malaria Vaccine : आईसीएमआर ने अपनी नई मलेरिया वैक्सीन (Malaria Vaccine) एडफाल्सीवैक्स बनाने का लाइसेंस देश की पांच दवा कंपनियों को दिया है। अब इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, टेकइनवेंशन लाइफकेयर, पैनेशिया बायोटेक, बायोलॉजिकल ई और जाइडस लाइफसाइंसेज जैसी कंपनियां इस वैक्सीन को बनाएगी।

हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 में इसकी घोषणा की गई।

ICMR के भुवनेश्वर स्थित रिसर्च सेंटर ने भारत की पहली देसी मलेरिया वैक्सीन (Malaria Vaccine) एडफाल्सीवैक्स बनाई है। यह वैक्सीन खतरनाक परजीवी प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम से होने वाले मलेरिया को रोक सकती है और इसके फैलाव को भी कम कर सकती है।

ICMR ने कहा कि प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया फैलाने वाला सबसे घातक परजीवी है, इसे नियंत्रित करना मुश्किल है और यह दुनिया भर में लोगों के लिए खतरा बना हुआ है।

ICMR Malaria Vaccine : इन कंपनियों को मिला है लाइसेंस?

आईसीएमआर ने इस वैक्सीन को देश में बड़े पैमाने पर इसे बनाने और लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से 5 कंपनियों को लाइसेंस दिया है। ये कंपनियां हैं –

इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड - Indian Immunologicals Limited

टेकइन्वेंशन लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड - Techinvention Lifecare Private Limited

पैनासिया बायोटेक लिमिटेड - Panacea Biotec Limited

बायोलॉजिकल ई लिमिटेड - Biological E Limited

जायडस लाइफसाइंसेज - Zydus Lifesciences

जुलाई में, आईसीएमआर ने कंपनियों और वैक्सीन बनाने वाली संस्थाओं को कहा था कि अगर वे मलेरिया की नई वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स को बनाने और बेचने में दिलचस्पी रखते हैं तो वे आवेदन करें। यह वैक्सीन इंसानों को मलेरिया होने से बचा सकती है और बीमारी के फैलने को भी कम कर सकती है।

भारत में मलेरिया के बढ़ते मामले

भारत में मलेरिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, साल 2022 में करीब 1 लाख 76 हजार केस मिले थे। 2023 में ये बढ़कर 2 लाख से भी ज्यादा हो गए और 2024 में ये संख्या ढाई लाख के पार चली गई। इस साल भी मलेरिया के केस तेजी से बढ़ रहे हैं।

इसी बढ़ती समस्या को देखते हुए लोगों को उम्मीद है कि AdFalciVax वैक्सीन न सिर्फ इंसान को मलेरिया होने से बचाएगी, बल्कि मोहल्ले और समुदाय के स्तर पर भी इसके फैलाव को रोकने में मदद करेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

10 Sept 2025 04:56 pm

Hindi News / Health / खुशखबरी! भारत की पहली Malaria Vaccine को मिली मंजूरी, ICMR ने 5 कंपनियों को दिया लाइसेंस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.