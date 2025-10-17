Google का AI करेगा कैंसर का इलाज! सुंदर पिचाई का बड़ा ऐलान

ट्यूमरों को दो प्रकारों में बांटा जाता है। कोल्ड और हॉट, कोल्ड ट्यूमर में बहुत कम इम्यून कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें शरीर पहचान नहीं पाता, इसलिए ये इम्यूनोथेरेपी के दौरान भी छिपे रहते हैं। हॉट ट्यूमर में इम्यून कोशिकाएं अधिक सक्रिय होती हैं, जिससे शरीर इन्हें आसानी से पहचानकर खत्म कर देता है। गूगल डीपमाइंड की यह खोज इन कोल्ड ट्यूमरों को हॉट ट्यूमर में बदलने में मदद कर सकती है। इससे न केवल कैंसर के इलाज में सफलता बढ़ेगी बल्कि इम्यूनोथेरेपी जैसी आधुनिक तकनीकें और भी प्रभावी बनेंगी। यह एआई-आधारित शोध आने वाले समय में कैंसर से जंग का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है और चिकित्सा जगत में एक नई उम्मीद जगा सकता है।