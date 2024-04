पेट के बैक्टीरिया मोटापे को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पुरुषों और महिलाओं प्रभाव अलग

नए शोध में पाया गया है कि आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया मोटापे (Obesity) की शुरुआत और विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं. हालांकि, ये बैक्टीरिया पुरुषों और महिलाओं में अलग-अलग तरह से काम करते हैं. ये पोषक तत्वों के पाचन को प्रभावित कर सकते हैं और इस कारण आंतों में विशेष अणुओं को पैदा कर सकते हैं, जो मोटापे (Obesity) जैसी बीमारियों के विकास को प्रभावित करते हैं.

Gut Bacteria Linked to Obesity, But It Affects Men and Women Different