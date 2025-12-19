H5N1 बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा! WHO अलर्ट, जानिए ये वायरस कैसे बन सकता है जानलेवा

अमेरिका की एमोरी यूनिवर्सिटी की वायरोलॉजिस्ट डॉ. सीमा लखदावाला का कहना है कि हर फ्लू वायरस इंसानों में एक जैसा नहीं फैलता। सभी संक्रमित लोग दूसरों को बीमारी नहीं फैलाते है। अगर H5N1 इंसानों में जम गया, तो हालात 2009 के स्वाइन फ्लू जैसे हो सकते हैं। यह कोविड जितने गंभीर नहीं, लेकिन फिर भी बड़ा असर डाल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि H5N1 के खिलाफ दवाएं मौजूद हैं। वैक्सीन का स्टॉक भी तैयार है। फिर भी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। अगर यह वायरस इंसानों में फैलने लगे और दूसरे फ्लू वायरस से मिल जाए, तो हर साल नई और अनिश्चित महामारियां आ सकती हैं। पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर भारी दबाव पड़ेगा।