Urination At Night: रात में आपको भी आता है बार-बार पेशाब, कहीं आपको ये समस्या तो नहीं! डॉक्टर से जानें बचाव के कारण

डॉक्टर बताते हैं कि जब आप रात में एक बार से ज्यादा पेशाब करने के लिए उठते हैं, तो विज्ञान इसे पैथोलॉजिकल नोक्टूरिया कहता है। वास्तव में नोक्टूरिया एक मेडिकल भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग रात में पेशाब के लिए उठने के लिए होता है। डॉ. मनोज बताते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर आराम की अवस्था में होता है और इस दौरान सभी शारीरिक क्रियाएं भी धीरे-धीरे ही होती हैं। यहां तक कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पूरी रात में सिर्फ इतना ही यूरिन बन पाता है कि उसे रात में सिर्फ एक बार उठना पड़े। अब यदि कोई एक बार से ज्यादा बार उठता है, तो उसके शरीर का रेस्ट साइकिल पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि यह वृद्धावस्था में ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि यह तो एक डिसऑर्डर है और इससे कोई भी प्रभावित हो सकता है।