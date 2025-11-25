H5N5 vs Corona: बर्ड फ्लू का नया वेरिएंट H5N5 इंसानों तक पहुंचा! जानें कौन है ज्यादा खतरनाक?

कोरोना (COVID-19) और H5N5 बर्ड फ्लू, दोनों ही वायरस जनित संक्रमण हैं, लेकिन इनका फैलाव, खतरा और संक्रमण की गति एक-दूसरे से काफी अलग है। COVID-19 इंसान से इंसान में तेजी से फैलने वाला वायरस है, जिसकी संक्रमण दर बहुत ऊंची है और यही वजह है कि यह महामारी का रूप ले चुका था। इसके मुकाबले H5N5 बर्ड फ्लू फिलहाल इंसान से इंसान में नहीं फैलता और इसकी संक्रमण की रफ्तार भी बहुत कम मानी जाती है। कोरोना का मुख्य स्रोत संक्रमित व्यक्ति होता है, जबकि H5N5 का फैलाव बीमार या संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से होता है। जहां COVID-19 हर उम्र और हर व्यक्ति के लिए जोखिम पैदा करता है, वहीं H5N5 का खतरा अधिकतर पोल्ट्री फार्म वर्कर्स या उन लोगों में ज्यादा होता है जो नियमित रूप से पक्षियों के पास काम करते हैं। अच्छे से निगरानी और सावधानी बरतकर दोनों संक्रमणों के जोखिम को कम किया जा सकता है।