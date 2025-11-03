हरियाणा के 9 गांव में ‘घर-घर’ Cancer , DC ने दिया सर्वे का आदेश, जानिए और किन राज्यों में कैंसर के मामले अधिक

दरअसल, ग्रामीणों का कहना है कि कैंसर फैलने की सबसे बड़ी वजह है। गुरुग्राम कैनाल (उजीना ड्रेन) का रासायनिक युक्त पानी, जो फसलों की सिंचाई में यूज किया जा रहा है। यह पानी आसपास के बूचड़खानों और हड्डी पीसने वाले प्लांट्स के पास से हो कर गुजरता है, जिससे मिट्टी और पानी दोनों प्रदूषित हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो लोग इस पानी से सिंचित फसल खाते हैं या इसे पीते हैं, वे धीरे-धीरे बीमार पड़ रहे हैं।