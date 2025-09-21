Health Tips: हफ्ते में 4 दिन चबाइए ये 2 चीजें, जिंदगीभर नहीं होगा हार्ट अटैक और कैंसर

कच्ची हल्दी में कर्क्यूमिन (Curcumin) नामक तत्व होता है जो एक शक्तिशाली एंटी-कैंसर एजेंट (Anti-Cancer Agent) माना जाता है। यह शरीर में कैंसर सेल्स की वृद्धि को रोकने और उन्हें खत्म करने की क्षमता रखता है। कच्ची हल्दी के और फायदे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स (Toxins) को बाहर निकालती है।इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। शरीर की सूजन और दर्द को कम करती है। आचार्य मनीष के अनुसार, अगर आप हफ्ते में 4–5 बार कच्ची हल्दी चबाते हैं, तो यह कैंसर जैसी बीमारी से बचाव में मदद कर सकती है।