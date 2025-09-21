Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Health Tips: हफ्ते में 4 दिन चबाइए ये 2 चीजें, जिंदगीभर नहीं होगा हार्ट अटैक और कैंसर

Health Tips: हेल्थ एक्सपर्ट आचार्य मनीष के अनुसार हफ्ते में 4–5 बार इन 2 चीजों का सेवन हार्ट अटैक और कैंसर से बचाव में मदद करता है। जानें इनके चमत्कारी फायदे।

Health Tips
Health Tips (photo- gemini

Health Tips: आजकल ज्यादातर लोग इस डर में जी रहे हैं कि कहीं उन्हें हार्ट अटैक या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी न हो जाए। कई लोग पहले से ही इन बीमारियों से जूझ रहे हैं और महंगी दवाइयों से लेकर तरह-तरह के इलाज आज़मा रहे हैं। लेकिन कई बार इतनी कोशिशों के बाद भी सही परिणाम नहीं मिलते। ऐसे में नेचुरल तरीके आपकी मदद कर सकते हैं।

हेल्थ एक्सपर्ट आचार्य मनीष का कहना है कि अगर आप अपनी डाइट में सिर्फ दो चीजें शामिल कर लें, अदरक और कच्ची हल्दी, तो आप इन खतरनाक बीमारियों से काफी हद तक बच सकते हैं। उनके अनुसार, हफ्ते में 4–5 बार अदरक और कच्ची हल्दी का सेवन करने से न केवल शरीर को ताकत मिलती है बल्कि दिल और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होता है।

अदरक खाने के फायदे

अदरक में जिंजरोल (Gingerol) नाम का तत्व पाया जाता है। इसमें मजबूत एंटी-इंफ्लेमेटरी (Anti-inflammatory) और एंटीऑक्सीडेंट (Antioxidant) गुण होते हैं। ये गुण शरीर में जमा खराब तत्वों को बाहर निकालते हैं और हृदय की धमनियों को साफ रखते हैं। अदरक का सेवन करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है। ब्लड प्रेशर सामान्य बना रहता है। धमनियों में ब्लॉकेज की संभावना कम हो जाती है। इस तरह नियमित रूप से अदरक चबाने से हार्ट अटैक का खतरा काफी हद तक टल सकता है।

कच्ची हल्दी खाने के फायदे

कच्ची हल्दी में कर्क्यूमिन (Curcumin) नामक तत्व होता है जो एक शक्तिशाली एंटी-कैंसर एजेंट (Anti-Cancer Agent) माना जाता है। यह शरीर में कैंसर सेल्स की वृद्धि को रोकने और उन्हें खत्म करने की क्षमता रखता है। कच्ची हल्दी के और फायदे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स (Toxins) को बाहर निकालती है।इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। शरीर की सूजन और दर्द को कम करती है। आचार्य मनीष के अनुसार, अगर आप हफ्ते में 4–5 बार कच्ची हल्दी चबाते हैं, तो यह कैंसर जैसी बीमारी से बचाव में मदद कर सकती है।

ध्यान रखने वाली बात

अदरक और कच्ची हल्दी दोनों ही बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन इन्हें रोजाना नहीं खाना चाहिए। हफ्ते में 4–5 बार इनका सेवन ही पर्याप्त है। सही मात्रा और सही तरीके से खाने पर ही इसका असर दिखाई देता है।

